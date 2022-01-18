Украина может получить афганские вертолеты в рамках военной помощи от США — СМИ

Украина может получить новую военную помощь от США. По информации СМИ, ожидается, что это будут вертолеты Ми-17В5 и Ми-8МТВ, которые принадлежали военно-воздушным силам Афганистана.

В частности, Украине планируют передать пять вертолетов Ми-17В5 и один Ми-8МТВ. Первую партию техники могут выслать уже весной.

По информации западных изданий, около 20 вертолетов семейства Ми-8/Ми-17 афганских ВВС находятся за пределами страны. В каком состоянии эта техника – неизвестно.

На днях телеканал CNN со ссылкой на собственные источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена санкционировала предоставление $200 млн на дополнительную военную помощь Украине. Выделение средств якобы произошло в конце 2021 года “без лишней огласки”.

Вскоре американское издание Politico сообщило, что США передадут Украине радиолокационные системы и морское оборудование в рамках пакета дополнительной военной помощи, который был непублично утвержден в конце 2021 года.

Источник: Defence Blog