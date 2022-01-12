Соединенные Штаты Америки передадут Украине радиолокационные системы и морское оборудование в рамках пакета дополнительной военной помощи, который был негласно утвержден в конце 2021 года.

Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на осведомленный источник и на неназванного советника президента Украины Владимира Зеленского.

О том, что администрация президента США Джо Байдена одобрила предоставление дополнительной военной помощи Украине на $200 млн, на днях проинформировал американский телеканал CNN. Отмечалось, что выделение этой помощи состоялось в конце декабря 2021 года “без лишней огласки”, на фоне эскалации со стороны России.

Канал CNN со ссылкой на источники информировал, что пакет помощи включает в себя оборонное оборудование, которое Вашингтон поставлял и раньше. Это, в частности, стрелковое оружие и боеприпасы, системы защищенной связи, медицинское оборудование и тому подобное.

Журналисты Politico, в свою очередь, выяснили, что дополнительная помощь на $200 млн была санкционирована в рамках полномочий американского лидера Джо Байдена по оказанию помощи иностранному государству, попавшему в опасность. В таких случаях президент США может делегировать госсекретаря обратиться к министру обороны с просьбой доставить помощь из запасов Пентагона в страну, находящуюся в опасности.

После этого команда американского лидера должна поставить в известность Конгресс США, что “непредвиденная чрезвычайная ситуация требует немедленной военной помощи”.

Многие сотрудники Конгресса сообщили журналистам, что впервые услышали о дополнительном пакете помощи на $200 млн во время недавнего секретного брифинга. По их словам, эта помощь еще не была отправлена в Украину, поскольку только завершились необходимые процедуры по ее выделению.

В то же время неназванный советник Владимира Зеленского и еще один осведомленный источник сообщили Politico, что Вашингтон отправит Украине радиолокационные системы и некоторое морское оборудование. Пока неясно, когда состоятся первые поставки.

По словам советника Зеленского, украинская сторона была проинформирована о дополнительной военной помощи в прошлом месяце на “наивысшем уровне”.

– Учитывая, что разведка США постоянно предполагает, что Россия может начать полноценное вторжение, используя всю свою военную мощь, эта помощь позволит Украине нанести дополнительный ущерб РФ, – отметил советник.

Издание Politico напоминает, что Джо Байден не впервые использует свои полномочия для предоставления Украине дополнительной помощи в сфере обороны. Так, в августе 2021 года он санкционировал военную помощь Украине на $60 млн – незадолго до встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Часть этой помощи (включая стрелковое оружие и боеприпасы) была доставлена в Украину в прошлом месяце.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что Вашингтон готов увеличить оборонную помощь Украине в случае, если Россия выберет путь дальнейшей эскалации.

А группа республиканцев в Палате представителей Конгресса США подготовила законопроект, которым Украине предоставляется статус страны “НАТО-плюс”. В случае принятия этого документа может быть увеличена военная поддержка Вооруженных сил Украины.

Источник: Politico, CNN