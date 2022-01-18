Україна може отримати афганські вертольоти в межах військової допомоги від США – ЗМІ

Україна може отримати нову військову допомогу від США. За інформацією ЗМІ, очікується, що це будуть вертольоти Мі-17В5 і Мі-8МТВ, які належали військово-повітряним силам Афганістану.

Зокрема, Україні планують передати п’ять вертольотів Мі-17В5 і один Мі-8МТВ. Першу партію техніки можуть відправити вже навесні.

За інформацією західних видань, близько 20 вертольотів сімейства Мі-8/Мі-17 афганських ВПС перебувають за межами країни. У якому стані ця техніка – невідомо.

Днями телеканал CNN з посиланням на власні джерела повідомив, що адміністрація президента США Джо Байдена санкціонувала надання $200 млн на додаткову військову допомогу Україні. Виділення коштів начебто відбулося наприкінці 2021 року “без зайвого розголосу”.

Пізніше американське видання Politico повідомило, що Сполучені Штати Америки передадуть Україні радіолокаційні системи та морське обладнання в межах пакету додаткової військової допомоги, який був непублічно затверджений наприкінці 2021 року.

Джерело: Defence Blog