США “без лишней огласки” выделили Украине дополнительные $200 млн — CNN

Администрация президента США Джо Байдена санкционировала предоставление $200 млн на дополнительную военную помощь Украине. Выделение средств произошло в конце 2021 года “без излишней огласки”.
Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд на своей странице в Twitter.
По ее словам, эту информацию ей подтвердили четыре-четыре знакомых с ситуацией источника.
— В конце декабря администрация Байдена тихо санкционировала дополнительные $200 млн на безопасность Украины на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины, что вызвало опасения по поводу возобновления вторжения, — написала Этвуд.
The Biden administration quietly authorized an additional $200 million in security assistance to Ukraine in late December amid a Russian troop buildup along Ukraine’s borders that has sparked fears of a renewed invasion, 4 sources tell me, @NatashaBertrand & @MarquardtA.
— Kylie Atwood (@kylieatwood) January 10, 2022
В январе The New York Times сопоставило карту, на которой показаны войска, танки и тяжелая артиллерия. Эти силы могут привлечь к эскалации конфликта на востоке Украины, а также открыть новый фронт на северной границе Украины.
10 января в Женеве прошли переговоры между делегациями США и России. Они продолжались почти восемь часов с перерывом на обед.
О чем говорили на встрече представители США и России предлагаем ознакомиться в нашем материале.