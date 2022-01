США “без лишней огласки” выделили Украине дополнительные $200 млн — CNN

Администрация президента США Джо Байдена санкционировала предоставление $200 млн на дополнительную военную помощь Украине. Выделение средств произошло в конце 2021 года “без излишней огласки”.

Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд на своей странице в Twitter.

По ее словам, эту информацию ей подтвердили четыре-четыре знакомых с ситуацией источника.

The Biden administration quietly authorized an additional $200 million in security assistance to Ukraine in late December amid a Russian troop buildup along Ukraine’s borders that has sparked fears of a renewed invasion, 4 sources tell me, @NatashaBertrand & @MarquardtA.

— Kylie Atwood (@kylieatwood) January 10, 2022