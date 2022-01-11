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США “без лишней огласки” выделили Украине дополнительные $200 млн — CNN

Мария Степанюк редактор ленты, журналист, обозреватель
Білий дім

Администрация президента США Джо Байдена санкционировала предоставление $200 млн на дополнительную военную помощь Украине. Выделение средств произошло в конце 2021 года “без излишней огласки”.

Об этом сообщила журналистка телеканала CNN Кайли Этвуд на своей странице в Twitter.

По ее словам, эту информацию ей подтвердили четыре-четыре знакомых с ситуацией источника.

— В конце декабря администрация Байдена тихо санкционировала дополнительные $200 млн на безопасность Украины на фоне наращивания российских войск вдоль границ Украины, что вызвало опасения по поводу возобновления вторжения, — написала Этвуд.

В январе The New York Times сопоставило карту, на которой показаны войска, танки и тяжелая артиллерия. Эти силы могут привлечь к эскалации конфликта на востоке Украины, а также открыть новый фронт на северной границе Украины.

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10 января в Женеве прошли переговоры между делегациями США и России. Они продолжались почти восемь часов с перерывом на обед.

О чем говорили на встрече представители США и России предлагаем ознакомиться в нашем материале.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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