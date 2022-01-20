Третий по счету: в Конгресс США внесли еще один законопроект о санкциях против РФ

В Конгресс США внесли еще один законопроект о введении санкций против России в случае агрессии против Украины. Это уже третий документ.

Цель должен подтолкнуть команду президента США Джо Байдена к рассмотрению вопроса об усилении санкций против президента РФ Владимира Путина и России сейчас, до возможного вторжения, а не после.

В целом, документ направлен на незаконное богатство, которое принадлежит членам семьи Путина и его окружению. В частности, в санкционный список попали:

министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;

пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков;

премьер-министр Михаил Мишустин;

мэр Москвы Сергей Собянин;

министр здравоохранения Михаил Мурашко;

первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко;

глава ЦИК Элла Памфилова;

руководитель Администрации президента Антон Вайно;

глава Следственного комитета Александр Бастрыкин;

директор ФСБ Александр Бортников;

глава Росгвардии Виктор Золотов;

генпрокурор Юрий Чайко.

Дополняется…