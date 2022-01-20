Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

Третий по счету: в Конгресс США внесли еще один законопроект о санкциях против РФ

Виктория Гирко редактор ленты, кореспондент
Третий по счету: в Конгресс США внесли еще один законопроект о санкциях против РФ

В Конгресс США внесли еще один законопроект о введении санкций против России в случае агрессии против Украины. Это уже третий документ.

Цель должен подтолкнуть команду президента США Джо Байдена к рассмотрению вопроса об усилении санкций против президента РФ Владимира Путина и России сейчас, до возможного вторжения, а не после.

В целом, документ направлен на незаконное богатство, которое принадлежит членам семьи Путина и его окружению. В частности, в санкционный список попали:

  • министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;
  • пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков;
  • премьер-министр Михаил Мишустин;
  • мэр Москвы Сергей Собянин;
  • министр здравоохранения Михаил Мурашко;
  • первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко;
  • глава ЦИК Элла Памфилова;
  • руководитель Администрации президента Антон Вайно;
  • глава Следственного комитета Александр Бастрыкин;
  • директор ФСБ Александр Бортников;
  • глава Росгвардии Виктор Золотов;
  • генпрокурор Юрий Чайко.

Дополняется…

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка