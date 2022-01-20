Третий по счету: в Конгресс США внесли еще один законопроект о санкциях против РФ

В Конгресс США внесли еще один законопроект о введении санкций против России в случае агрессии против Украины. Это уже третий документ.
Цель должен подтолкнуть команду президента США Джо Байдена к рассмотрению вопроса об усилении санкций против президента РФ Владимира Путина и России сейчас, до возможного вторжения, а не после.
В целом, документ направлен на незаконное богатство, которое принадлежит членам семьи Путина и его окружению. В частности, в санкционный список попали:
- министр иностранных дел РФ Сергей Лавров;
- пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков;
- премьер-министр Михаил Мишустин;
- мэр Москвы Сергей Собянин;
- министр здравоохранения Михаил Мурашко;
- первый заместитель главы Администрации президента Сергей Кириенко;
- глава ЦИК Элла Памфилова;
- руководитель Администрации президента Антон Вайно;
- глава Следственного комитета Александр Бастрыкин;
- директор ФСБ Александр Бортников;
- глава Росгвардии Виктор Золотов;
- генпрокурор Юрий Чайко.
Дополняется…