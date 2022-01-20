Третій за рахунком: у Конгрес США внесли ще один законопроєкт про санкції проти РФ

У Конгрес США внесли ще один законопроєкт про введення санкцій проти Росії у разі агресії проти України. Це вже третій за рахунком документ. Його вніс республіканець Джим Бенкс.

Законопроєкт має на меті підштовхнути команду президента США Джо Байдена до розгляду питання про посилення санкцій проти президента РФ Володимира Путіна і Росії зараз, до ймовірного вторгнення, а не після.

Загалом документ спрямований на незаконне багатство, яке належить членам сім’ї Путіна та його оточенню. Зокрема, до санкційного списку потрапили:

міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров;

прессекретар російського президента Дмитро Пєсков;

прем’єр-міністр Михайло Мішустін;

мер Москви Сергій Собянін;

міністр охорони здоров’я Михайло Мурашко;

перший заступник голови Адміністрації президента Сергій Кирієнко;

голова ЦВК Елла Памфілова;

керівник Адміністрації президента Антон Вайно;

глава Слідчого комітету Олександр Бастрикін;

директор ФСБ Олександр Бортніков;

глава Росгвардії Віктор Золотов;

генпрокурор Юрій Чайка.

Також у список потрапили деякі російські бізнесмени і журналісти. Серед обмежень, які пропонують запровадити, відключення Росії від системи міжнародних фінансових транзакцій SWIFT, санкції проти Північного потоку-2, включаючи пов’язані з ним організації та їх акціонерів, заборона на операції з російським держборгом.

Законопроєкт відрізняється від попередніх, тим, що республіканці хочуть ввести санкції до можливого вторгнення РФ в Україну.

Джерело: Конгрес США, Washington Post