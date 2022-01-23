Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Мир

В США добавили новые направления в программу студенческих виз

Анастасия Гевко редактор ленты
В США добавили новые направления в программу студенческих виз

В США администрация президента страны Джо Байдена расширила сферу действия студенческих виз STEM.

Таким образом Америка борется со снижением набора в высшие учебные заведения, так как Штаты стремятся сохранить свою конкурентоспособность в области науки и технологий на мировой арене.

В частности, Министерство внутренней безопасности США добавило в специализированную визовую программу для студентов-неиммигрантов, программу дополнительного практического обучения STEM 22 новых направления обучения.

Кроме того студенты и аспиранты, которые имеют право на обучение в США, теперь смогут оставаться в стране на срок до трех лет после окончания учебы вместо одного года

The Wall Street Journal уточняет, что увеличение количества виз или расширение права на получение визы еще должен одобрить Конгресс США.

Сообщается, что под расширение попали такие области, как биоэнергетика, общее лесное хозяйство, антропозоология, наука о климате, наука о системах Земли, наука об океане, визуализация данных, а также промышленная и организационная психология.

Читайте
Еміграція українців до Португалії: причини та умови проживання

Источник: The Wall Street Journal

Фото: Getty Images

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка