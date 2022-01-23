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У США додали нові напрямки у програму студентських віз

Анастасія Гевко редакторка стрічки
У США додали нові напрямки у програму студентських віз

У США адміністрація президента Джо Байдена розширила сферу дії студентських віз STEM.

Таким чином Америка бореться зі зниженням набору до вищих навчальних закладів, оскільки Штати прагнуть зберегти свою конкурентоспроможність у галузі науки та технологій на світовій арені.

Зокрема, Міністерство внутрішньої безпеки США додало до спеціалізованої візової програми для студентів-неіммігрантів програми додаткового практичного навчання STEM 22 нових напрямків навчання.

Крім того, студенти та аспіранти, які мають право на навчання в США, тепер зможуть залишатися в країні на строк до трьох років після закінчення навчання замість одного року.

The Wall Street Journal уточнює, що збільшення кількості віз чи розширення права на отримання візи ще має схвалити Конгрес США.

Повідомляється, що під розширення потрапили такі галузі, як біоенергетика, загальне лісове господарство, антропозоологія, наука про клімат, наука про системи Землі, наука про океан, візуалізація даних, а також промислова та організаційна психологія.

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Джерело: The Wall Street Journal

Фото: Getty Images

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