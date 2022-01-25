В США проведут два секретных брифинга по ситуации на украинско-российской границе – CNN

Администрация президента США Джо Байдена 25 января собирается провести два секретных двухпартийных брифинга для помощников руководства Палаты представителей и Сената, а также сотрудников комитетов по кризису на украинско-российской границе.

Об этом со ссылкой на анонимный источник в Белом доме пишет CNN.

Эти брифинги связывают с тем, что до 8 500 американских военнослужащих были приведены в повышенную боевую готовность для возможного развертывания в Восточной Европе, поскольку российские войска концентрируются на границе с Украиной.

Лидер большинства в американском Сенате, Чак Шумер, а также спикер палаты представителей Нэнси Пелоси запросили брифинги для всех членов в каждой из своих палат. По словам источника издания, Шумер запросил секретный брифинг для всех 100 сенаторов по ситуации на следующей неделе.

Представитель Белого дома заявил, что они работают над проведением брифингов для всех членов Палаты представителей и Сената “в ближайшие дни”.

Сегодняшние секретные брифинги будут основаны на десятках встреч, которые администрация Байдена провела по этому вопросу в последние дни, включая беседы между почти 20 членами, госсекретарем Энтони Блинкеном и заместителем госсекретаря Венди Шерман.

На этой неделе запланированы дополнительные встречи, добавил чиновник.

В то время, как администрация президента Байдена проводит брифинги, США предупреждают, что потенциальное вторжение России в Украину “может быть неизбежным”.

Государственный департамент 23 января сократил штат посольства США в Киеве, с отъездом второстепенных сотрудников и членов семьи из “мер предосторожности”.

24 января Джо Байден обсудил опасения по поводу наращивания российских войск на границе с Украиной с помощью защищенного видеозвонка с европейскими лидерами. Группа обсудила дипломатические усилия по предотвращению вторжения и подготовку к наказанию Москвы в случае его возникновения.

Это включало “подготовку к серьезным последствиям и серьезным экономическим издержкам для России за такие действия, а также к усилению безопасности на восточном фланге НАТО”.

США заявляют, что готовы ввести экономические санкции против России, которые, по их словам, фактически отрезают Россию от западной экономики, в случае вторжения.

По словам многочисленных представителей США и министерства обороны, администрация Байдена находится на завершающей стадии определения конкретных воинских частей, которые она хочет отправить в Восточную Европу.

По словам высокопоставленного чиновника, президент обсудил варианты увеличения численности американских войск в странах Балтии и Восточной Европе со своими высокопоставленными военными во время брифинга в Кэмп-Дэвиде в субботу. Отправка военных подкреплений в Восточную Европу будет направлена ​​на сдерживание и успокоение союзников. Не было никаких предположений о том, что боевые части США будут развернуты в Украине или примут участие в каких-либо боевых действиях.