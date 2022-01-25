Хотя РФ продолжает играть мышцами вблизи границы с Украиной, мало кто верит, что Кремль зайдет дальше.

Угроза полномасштабного вторжения России, о которой сейчас вспоминают все чаще, существует с 2014 года. Все это время цена за нее была слишком высока для агрессора, а нынешние санкции угрожают полным крахом российской экономике. Но достаточно ли этого, чтобы остановить вторжение?

Даже в Кремле не решили

Хотя опасность полномасштабного вторжения России для Украины не нова, нынче ее очень опасаются из-за концентрации российских войск на границе. Именно поэтому в последние месяцы активизировался диалог с нашими союзниками.

В настоящее время они готовы ввести санкции при малейших признаках эскалации.

Самый важный вопрос в контексте российской опасности: когда? Когда Кремль перестанет делать вид, что сосредотачивает войска на украинской границе для проведения “военных учений”, и с новой силой начнет раздувать огонь войны?

Но сегодня почти никто не готов наверняка ответить на этот вопрос.

Американский историк Тимоти Снайдер, предсказавший в 2014 году агрессивные действия РФ, не может ответить точно, к чему готовится Москва.

– Я даже не уверен, что Кремль знает, что произойдет дальше. Я не знаю, существует ли среди российской элиты согласие в вопросе того, что делать, – пишет историк.

Подобного мнения придерживается и военный эксперт, директор Международного центра противодействия российской пропаганде Юрий Кочевенко.

Российское общество готовят к большой войне, но это не значит, что уже приняли решение о ее начале.

— Я убежден: окончательного решения у России сейчас нет. И нагнетание, которое происходит в российском обществе, напоминает то, что называется скатыванием к войне. Когда психологическая готовность элит и общества к этому становится настолько высокой, что иначе уже и не может быть. Вы говорили, что будет война – ну, вот она, – констатирует Кочевенко.

В то же время действия некоторых государств свидетельствуют о том, что эскалация, если она и будет, ожидается в ближайшие недели.

Например, США, Австралия, Канада и Великобритания в ответ на возможное вторжение начали эвакуацию части дипломатов из своих посольств в Украине.

— Российские войска будут наращивать свою активность за несколько недель до вторжения, которое может прийтись на период с середины января до середины февраля. Мы уже видели эту схему с оккупацией Крыма в 2014 году, – заявил CNN американский дипломат на условиях анонимности в середине января.

Это происходит на фоне сообщений в СМИ, получивших информацию от разведки США о том, что Россия готовит операцию под чужим флагом, чтобы оправдать военное наступление.

Военный обозреватель Олег Стариков высказал мнение, что ныне маятник действительно движется от маркера потенциальной угрозы к реальной угрозе.

Но сейчас он достаточно далек, чтобы можно было с уверенностью сказать, что вскоре Россия начнет наступление на Украину.

— В военном деле есть понятия: потенциальная угроза и реальная угроза. Пока, с учетом того, что в информационной сфере начал обостряться градус, маркер переходит на отметку 1,3. До 2 — реальной угрозы — еще не дошел, — подчеркнул Стариков.

Командующий Объединенными силами Александр Павлюк во время общения с The Times предположил, что наступление может начаться 20 февраля.

Эта дата знаменует завершение Зимних Олимпийских игр в Пекине и военных учений России и Беларуси. То есть Кремль подождет, чтобы не поругаться с Китаем, а в рамках учений будет наращивать военное присутствие на границе с Украиной.

В целом западная дипломатия ожидает, что вторжение состоится в первые месяцы 2022 года, если РФ вообще решится вновь игнорировать границы Украины.

Военный аналитик, основатель Украинского милитарного центра Тарас Чмут уверен, что сейчас никто не может сказать, к чему готовится Москва.

— В этой стране нет ни одного человека, который точно может назвать какой-то процент, дать гарантии того, нападет Россия или нет. Любые другие предположения ситуативны, абстрактны, а кое-где, как говорится, пальцем в небо, – объясняет он.

Слишком высока цена

Ответ в случае полномасштабного вторжения России может быть только один – беспрецедентные санкции, которые ударят по финансовому сектору России.

Кроме того, застать Украину врасплох, как это было в 2014 году, не получится. Наша армия в гораздо лучшем состоянии, чем восемь лет назад, а военные РФ пока расположены слишком далеко, чтобы быстро нанести удар.

— Нет на наших границах таких войск, которые могли бы осуществить эту задачу. То, что на территории РФ накапливают войска, не означает, что они готовы идти в бой. Ближайший гарнизон с боевыми частями находится от нас в 200 км. Они сутки будут идти до нашей границы. Ну, и никто не начинает войну, когда нет резерва. Без этого – это самоубийство, – объясняет военный эксперт Олег Жданов.

По его словам, для начала наступления России нужно накопить большой запас топлива, боеприпасов, продовольствия, медикаментов, одежды, в целом подготовить личный состав.

Однако коллективный Запад до сих пор склоняется к возможности агрессивных шагов со стороны Кремля. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон даже заявил о том, что РФ готовит молниеносное наступление на столицу Украины.

– Разведка очень четко указывает на то, что на границах Украины есть 60 российских боевых групп. План молниеносной войны, которая может захватить Киев, это то, что могут увидеть все, – заявил Джонсон.

Но у Минобороны Украины — иное мнение. Министр обороны Алексей Резников в эфире программы Свобода слова на телеканале ICTV напомнил, что сейчас РФ не создала ни одной ударной группировки.

То есть и наступление РФ в ближайшее время является почти нереальной перспективой.

— Факты, которые мы наблюдаем по данным нашей разведки и стран-партнеров, примерно подобны той же ситуации, которая была весной прошлого года перед Пасхой. Не создана ни одна ударная группировка Вооруженными силами РФ, что свидетельствовало бы о том, что завтра они пойдут в наступление, — сказал глава Минобороны.

В целом эксперты склоняются к тому, что игра мышцами на нашей границе такой и останется.

Россия сколько угодно может заявлять о готовности к новым ограничениям со стороны Соединенных Штатов и Евросоюза, но на самом деле ее экономика сильно пострадает, что не позволит длительное время проводить активные боевые действия.

– Это (полномасштабное вторжение России. – Ред.) нереально по нескольким причинам. В первую очередь, по экономической. Вспомните, как они пытались захватить Грузию. Чтобы захватить государство, нужно иметь огромный ресурс. Во время Второй мировой войны его обеспечивали заключенные в лагерях, колониях и т.д. Они были бесплатной рабочей силой, которая более или менее обеспечивала экономику государства… Сначала нужно разогнать мощную оборонную промышленность, а в условиях санкций это невозможно, — размышляет военный эксперт Института евроатлантического сотрудничества Игорь Козий.

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что хотя и не стоит ожидать полномасштабного вторжения, Россия все же может пойти на эскалацию.

Но только конфликта на востоке Украины, который длится с 2014 года.

— Не думаю, что у России достаточно войск, чтобы совершить оккупацию, например, Левобережной Украины или большинства украинских городов. Однако Россия может серьезно обострить боевые действия на востоке нашей страны. В то же время могут применить кибератаки, которые РФ уже испытывала, — отметил Мусиенко.

Настроения украинцев касательно вторжения России также скептические. Опрос корреспондентов BBC свидетельствует: большинство граждан верят, что украинская армия и руководство страны смогут оградить их от посягательств Москвы.

Что происходит на границе

Несмотря на это, ситуация на украинско-российской границе ухудшается. 19 января секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на украинской границе находятся около 127 тыс. военных РФ.

В последние недели западные издания публикуют и свою информацию о размещении войск на границе с Украиной.

Количество, которые сейчас указывают — около 100 тыс. российских военных. Хотя карты несколько отличаются (из-за времени их выхода), можно выделить несколько ключевых мест, где Кремль сосредотачивает войска:

Волгоград;

Воронеж;

Клинцы;

Ельня;

Солоты;

оккупированный Крым;

неподалеку ОРДЛО.

Интенсивное наращивание войск в последние дни также наблюдается на белорусском направлении, и не только вблизи Клинцев и Ельни.

С 17 января в Беларусь прибывают российские военные, чтобы принять участие в учениях, запланированных на февраль.

Впрочем, вряд ли нас ожидает что-то, кроме интенсивных учений, за которыми будет пристально следить не только Украина, но и наши союзники.

Российские “маневры” рядом с нашей границей следует оценивать с холодной головой. Наши воины готовы отразить атаку в любой момент, а союзники – ввести новые санкции.

Угроза полномасштабного вторжения существовала еще с 2014 года, и не стала какими-либо новыми реалиями за последние несколько месяцев. И если Россия раньше к этому не прибегала, то и сейчас вряд ли сделает такой шаг, особенно учитывая санкции, уже угрожающе нависшие над Кремлем.

Фото: Штаб ООС, Минобороны РФ