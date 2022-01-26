Заместитель госсекретаря США Венди Шерман выразила надежду, что Российская Федерация не станет нападать снова и Украине не придется воспользоваться оружием, предоставленным Америкой.

– Но если все же дойдет до того, что Украине придется пойти на это, она сможет защититься от дальнейшей российской агрессии, – заявила Шерман во время онлайн-дискуссии с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд на платформе YES 26 января.

Она подчеркнула, что США, как и НАТО и ЕС, целиком и полностью преданы принципу ничего об Украине без Украины.

– Без Украины ничего не будет. Мы сказали об этом нашим российским партнерам. Через все дипломатические контакты в последние недели мы призывали РФ снять напряжение. РФ говорит, что речь идет о ее национальной обороне, о каких-то военных учениях, испытаниях оружия и соглашениях по безопасности, – рассказала замгоссекретаря.

Шерман напомнила, что РФ продолжает стягивать войска к украинской границе и эскалировать ситуацию без всякой на это причины, так как Украина не угрожает безопасности России.

Ранее CNN сообщило, что администрация президента США Джо Байдена 25 января должна была провести два секретных двухпартийных брифинга для помощников руководства Палаты представителей и Сената, а также сотрудников комитетов по кризису на украинско-российской границе.