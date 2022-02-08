Украина остается центральным событием на геополитической карте мира. Она не сходит с первых столбцов самых влиятельных изданий. Главный вопрос: будет ли война? Ведь никто не знает, что же в голове у Путина.

Решительность и бравадная риторика Кремля за прошедшие недели сильно просела. Запад недвусмысленно намекнул – за вторжение в Украину Москва поплатится. И потери для нее будут колоссальными.

Главный удар готовы нанести Соединенные Штаты – в виде финансового шторма, который Вашингтон готовит для Москвы.

Эксклюзивно для Фактов тижня экс-заместитель генсека НАТО и бывший посол США в России Александр Вершбоу рассказал, что ответ Западу скажется на всех отраслях экономики России. Тогда ей уже будет не до войны.

— Такой сценарий будет иметь очень драматические последствия. Санкции ударят не только по финансовому сектору России, они закроют доступ к важным для нее американским технологиям. А это уже ударит по военной и оборонной индустрии.

Добавила перца в пикантное блюдо под названием санкции и Великобритания. Ее ответом на агрессию России может стать конфискация имущества российских олигархов в Лондоне. Речь идет о близком окружении Путина.

Умерить аппетиты Кремля может не менее сокрушительный удар — отмена запуска Северного потока-2. И это тоже аргумент против войны.

– Если Россия начнет военное наступление на Украину, считайте тогда, что Северный поток-2 – мертв. Германия, куда и идет эта труба, просто остановит этот проект.

Но в таком случае и Россия может пойти ва-банк и искусственно снизить поставки газа в Европу. Этого серьезно боятся в ЕС.

На решение Кремля не развязывать полномасштабную войну может повлиять еще один важный фактор – поставки летального оружия украинскому войску со стороны Запада.

Джавелины, Стингеры, высокоточное оружие и обучение наших солдат британскими и американскими военными, боеприпасы и разного рода снаряжение. Все это активно доставляют в Украину страны НАТО. И это точно меняет баланс сил.

— Как только Россия отважится на полномасштабное вторжение, я ожидаю, что вы увидите существенный рост поставок разного рода оружия со стороны Соединенных Штатов.

В случае нападения отпор будет серьезным. А потери России — существенными. И здесь есть несомненный козырь в пользу Киева. Военно-дипломатическая поддержка Украины растет с каждой неделей. И это тоже может побудить Москву сесть за стол переговоров.

Война – едва ли не самый большой козырь Путина

И, похоже, сценарий наступления на Украину все равно будет разыгрываться и дальше. В том или ином виде. Для Путина ситуация патовая. Нападать на Украину слишком рискованно, но публично отступать — не вариант. Ведь для него это – потеря лица.

ВВП решил зайти с другой стороны и поменять баланс политической поддержки в Европе.

Подковерная дипломатия с европейскими лидерами вполне может стать для России выигрышным билетом и существенно снизить санкционный удар со стороны ЕС в случае силового сценария Кремля.

Бывший командующий европейской армией США Бен Ходжес убежден, что Россия не отказалась от военного вторжения, она просто перестроила стратегию. И результат мы увидим очень скоро.

Более того, разведка США сливает информацию, что Россия намерена сфабриковать повод для начала военной операции в Украине.

Но зачем Путин тянет время? Причина сейчас находится не столько на Западе, сколько на Востоке. Окончание Олимпиады в Пекине может стать началом новой фазы агрессии России. Тем более что на двусторонней встрече Си Дзинь Пинь поддержал Путина в его требованиях по гарантиям нерасширения НАТО.