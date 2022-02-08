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Факти / Світ

Яке рішення щодо України ухвалив Путін? Найбільш вірогідні сценарії

Олександр Мельников Спеціальний кореспондент програми Факти тижня Олена Баранова Відеоредактор
Яке рішення щодо України ухвалив Путін? Найбільш вірогідні сценарії

Україна залишається центральною подією на геополітичній мапі світу. Вона не сходить із перших шпальт найвпливовіших видань. Головне питання: чи буде війна? Адже ніхто не знає, що ж насправді в голові у Путіна.

Рішучість та бравурна риторика Кремля минулих тижнів добряче просіла. Захід недвозначно натякнув – за вторгнення в Україну Москва поплатиться. І втрати для неї будуть колосальними.

Головний удар готові нанести Сполучені Штати – у вигляді фінансового шторму, який Вашингтон готує для Москви.

Ексклюзивно для Фактів тижня ексзаступник генсека НАТО та колишній посол США у Росії Олександр Вершбоу розповів, що відповідь Заходу відгукнеться в усіх галузях економіки Росії. Тоді їй вже буде не до війни.

– Такий сценарій матиме дуже драматичні наслідки. Санкції вдарять не лише по фінансовому сектору Росії, вони закриють доступ до важливих для неї американських технологій. А це вже вдарить по військовій та оборонній індустрії.

Додала перцю до пікантної страви під назвою санкції і Велика Британія. Її відповіддю на агресію Росії може стати конфіскація майна російських олігархів у Лондоні. Йдеться про близьке оточення Путіна.

Вгамувати апетити Кремля здатен не менш руйнівний удар – скасування запуску Північного потоку-2. І це також аргумент проти війни.

– Якщо Росія почне військовий наступ на Україну, вважайте тоді, що Північний потік-2 – мертвий. Німеччина, куди, власне, і йде ця труба, просто зупинить цей проєкт.

Але в такому випадку і Росія може піти ва-банк та штучно знизити поставки газу у Європу. Цього серйозно бояться у ЄС.

На рішення Кремля не розв’язувати повномасштабну війну може вплинути ще один важливий фактор – поставки летальної зброї українському війську з боку Заходу.

Джавеліни, Стінгери, високоточна зброя та вишкіл наших солдатів британськими й американськими військовими, боєприпаси та різного роду спорядження. Усе це активно доставляють в Україну країни НАТО. І це точно змінює баланс сил.

– Щойно Росія наважиться на повномасштабне вторгнення, я очікую, що ви побачите суттєве зростання поставок різного роду зброї з боку Сполучених Штатів.

У разі нападу відсіч буде серйозною. А втрати Росії – суттєвими. І тут є безсумнівний козир на користь Києва. Військово-дипломатична підтримка України зростає з кожним тижнем. І це також може спонукати Москву сісти за стіл переговорів.

Війна – чи не найбільший козир Путіна

І, схоже, сценарій наступу на Україну все одно буде розігруватися й надалі. В тому чи іншому вигляді. Для Путіна ситуація патова. Нападати на Україну надто ризиковано, але й публічно відступати – не варіант. Адже для нього це втрата обличчя.

ВВП вирішив зайти з іншого боку і змінити баланс політичної підтримки у Європі.

Підкилимна дипломатія із європейськими лідерами цілком може стати для Росії виграшним квитком та суттєво зменшити санкційний удар з боку ЄС у разі силового сценарію Кремля.

Колишній командувач європейської армії США Бен Ходжес переконаний, Росія не відмовилась від військового вторгнення, вона просто перебудувала стратегію. І результат ми побачимо дуже скоро.

Більше того, розвідка США зливає інформацію, що Росія має намір сфабрикувати привід для початку військової операції в Україні.

То навіщо Путін тягне час? Причина нині – не стільки на Заході, скільки на Сході. Закінчення Олімпіади у Пекіні може стати початком нової фази агресії Росії. Тим паче, що на двосторонній зустрічі Сі Дзинь Пінь підтримав Путіна у його вимогах щодо гарантій нерозширення НАТО.

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