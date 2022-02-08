Україна залишається центральною подією на геополітичній мапі світу. Вона не сходить із перших шпальт найвпливовіших видань. Головне питання: чи буде війна? Адже ніхто не знає, що ж насправді в голові у Путіна.

Рішучість та бравурна риторика Кремля минулих тижнів добряче просіла. Захід недвозначно натякнув – за вторгнення в Україну Москва поплатиться. І втрати для неї будуть колосальними.

Головний удар готові нанести Сполучені Штати – у вигляді фінансового шторму, який Вашингтон готує для Москви.

Ексклюзивно для Фактів тижня ексзаступник генсека НАТО та колишній посол США у Росії Олександр Вершбоу розповів, що відповідь Заходу відгукнеться в усіх галузях економіки Росії. Тоді їй вже буде не до війни.

– Такий сценарій матиме дуже драматичні наслідки. Санкції вдарять не лише по фінансовому сектору Росії, вони закриють доступ до важливих для неї американських технологій. А це вже вдарить по військовій та оборонній індустрії.

Додала перцю до пікантної страви під назвою санкції і Велика Британія. Її відповіддю на агресію Росії може стати конфіскація майна російських олігархів у Лондоні. Йдеться про близьке оточення Путіна.

Вгамувати апетити Кремля здатен не менш руйнівний удар – скасування запуску Північного потоку-2. І це також аргумент проти війни.

– Якщо Росія почне військовий наступ на Україну, вважайте тоді, що Північний потік-2 – мертвий. Німеччина, куди, власне, і йде ця труба, просто зупинить цей проєкт.

Але в такому випадку і Росія може піти ва-банк та штучно знизити поставки газу у Європу. Цього серйозно бояться у ЄС.

На рішення Кремля не розв’язувати повномасштабну війну може вплинути ще один важливий фактор – поставки летальної зброї українському війську з боку Заходу.

Джавеліни, Стінгери, високоточна зброя та вишкіл наших солдатів британськими й американськими військовими, боєприпаси та різного роду спорядження. Усе це активно доставляють в Україну країни НАТО. І це точно змінює баланс сил.

– Щойно Росія наважиться на повномасштабне вторгнення, я очікую, що ви побачите суттєве зростання поставок різного роду зброї з боку Сполучених Штатів.

У разі нападу відсіч буде серйозною. А втрати Росії – суттєвими. І тут є безсумнівний козир на користь Києва. Військово-дипломатична підтримка України зростає з кожним тижнем. І це також може спонукати Москву сісти за стіл переговорів.

Війна – чи не найбільший козир Путіна

І, схоже, сценарій наступу на Україну все одно буде розігруватися й надалі. В тому чи іншому вигляді. Для Путіна ситуація патова. Нападати на Україну надто ризиковано, але й публічно відступати – не варіант. Адже для нього це втрата обличчя.

ВВП вирішив зайти з іншого боку і змінити баланс політичної підтримки у Європі.

Підкилимна дипломатія із європейськими лідерами цілком може стати для Росії виграшним квитком та суттєво зменшити санкційний удар з боку ЄС у разі силового сценарію Кремля.

Колишній командувач європейської армії США Бен Ходжес переконаний, Росія не відмовилась від військового вторгнення, вона просто перебудувала стратегію. І результат ми побачимо дуже скоро.

Більше того, розвідка США зливає інформацію, що Росія має намір сфабрикувати привід для початку військової операції в Україні.

То навіщо Путін тягне час? Причина нині – не стільки на Заході, скільки на Сході. Закінчення Олімпіади у Пекіні може стати початком нової фази агресії Росії. Тим паче, що на двосторонній зустрічі Сі Дзинь Пінь підтримав Путіна у його вимогах щодо гарантій нерозширення НАТО.