Европейский Союз отключил от международной межбанковской системы SWIFT семь российских банков. В список попали следующие банки:

ВТБ;

ВЭБ;

Промсвязьбанк;

Совкомбанк;

Россия;

Открытие;

Новикомбанк.

В течение десяти дней они должны прекратить свои операции в пределах этой системы. Отключение указанных банков от SWIFT вступит в силу на десятый день после публикации решения в Официальном журнале ЕС.

Оно будет распространяться на любые юридические лица, организации или органы, зарегистрированные в России, чьи имущественные права прямо или косвенно принадлежат более чем на 50% указанным банкам.

Кроме того, Совет ЕС запретил инвестировать, участвовать или другим способом вносить вклад в будущие проекты, софинансированные Российским фондом прямых инвестиций.

Под запретом оказались также продажа, поставка, передача или экспорт банкнот в евро в Россию, любому физическому, юридическому лицу, организации, органу в России, включая правительство и Центробанк РФ, или для использования в России.

Система SWIFT – это международная система, которая позволяет банкам в разных странах быстро обмениваться информацией и проводить платежи.

Это удобный способ сделать денежный перевод за границу со своего счета на счет физического или юридического лица. Такая форма платежей идеально подходит для оплаты зарубежных покупок, бронирования гостиничных номеров, оплаты обучения, отдыха или лечения, а также для денежных переводов родственникам и друзьям.

В случае отключения от SWIFT межбанковские платежные операции значительно усложняются. По словам главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, отключение российских банков от SWIFT позволит приостановить их деятельность по всему миру и эффективно заблокировать российский экспорт и импорт.

Источник: Совет ЕС