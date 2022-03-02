Європейський Союз відключив від міжнародної міжбанківської системи SWIFT сім російських банків. До спику потрапили такі банки:

ВТБ;

ВЭБ;

Промсвязьбанк;

Совкомбанк;

Россия;

Открытие;

Новикомбанк.

Протягом десяти днів вони повинні припинити свої операції в межах цієї ситсеми. Відключення вказаних банків від SWIFT набуде чинності на десятий день після публікації рішення в Офіційному журналі ЄС.

Воно поширюватиметься на будь-які юридичні особи, організації чи органи, зареєстровані у Росії, чиї майнові права прямо чи опосередковано належать більш ніж на 50% зазначеним банкам.

Крім того, Рада ЄС заборонила інвестувати, брати участь або в інший спосіб робити внесок у майбутні проєкти, співфінансовані Російським фондом прямих інвестицій.

Під забороною опинилися також продаж, постачання, передача або експорт банкнот в євро до Росії, будь-якій фізичній, юридичній особі, організації, органу в Росії, включно з урядом і Центробанком РФ, або для використання в Росії.

Система SWIFT – це міжнародна система, яка дає можливість банкам у різних країнах швидко обмінюватися інформацією та проводити платежі.

Це зручний спосіб зробити грошовий переказ за кордон зі свого рахунку на рахунок фізичної або юридичної особи. Така форма платежів ідеально підходить для оплати закордонних покупок, бронювання готельних номерів, оплати навчання, відпочинку або лікування, а також для грошових переказів родичам і друзям.

У разі відключення від SWIFT міжбанківські платіжні операції значно ускладнюються. За словами глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн, відключення російських банків від SWIFT дозволить зупинити їхню діяльність по всьому світу й ефективно заблокує російський експорт та імпорт.

Джерело: Рада ЄС