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Факты / Мир

ЕС создает трастовый фонд, чтобы помочь Украине с восстановлением после войны

Марта Бондаренко редактор ленты
Україна Євросоюз

Принимая во внимание разрушения и огромные потери, нанесенные Украине, Европейский Союз обязуется поддержать восстановление нашей страны после победы.

Об этом сообщается на сайте Европейского совета.

В отчете говорится, что ЕС обязуется оказывать поддержку правительству Украины для удовлетворения неотложных потребностей, а после прекращения военной агрессии России помочь с восстановлением демократической Украины.

С этой целью Европейский совет согласился создать Трастовый фонд солидарности с Украиной и приглашает присоединиться своих международных партнеров.

— Европейский совет призывает к организации международной конференции для сбора средств в рамках Трастового фонда солидарности Украины, — говорится в сообщении.

Также Европейский совет призывает Еврокомиссию продолжать оказывать техническую помощь, чтобы помочь Украине провести необходимые реформы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил Швеции помочь восстанавливать нашу страну после победы. По его словам, Швеция может взять шефство над любым украинским городом, регионом или отраслью.

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Источник: Евросоюз

Фото: Depositphotos

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