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Факты / Мир

В Латвии запретили символы российских оккупационных войск Z, V

Марта Бондаренко редактор ленты
В Латвии запретили символы российских оккупационных войск Z, V

В четверг, 31 марта, в окончательном чтении Сейм Латвии поддержал запрет на использование в публичных мероприятиях символов, используемых для обозначения военной агрессии и военных преступлений.

Об этом сообщает пресс-служба Сейма.

— Осуждая военные действия России в Украине, мы должны твердо стоять на том, что символы, прославляющие российскую военную агрессию, такие как буквы Z, V или другие символы, используемые для этой цели, не имеют места на публичных мероприятиях, — сказал Артус Кайминьш, глава комиссии по правам человека и связям с общественностью.

Закон также запрещает пропаганду и прославление событий, содержащих идеологию нацистского и коммунистического режимов, включая дни рождения, посвященные памяти этих идеологий, сражениям и победам.

Исключения делаются лишь в тех случаях, когда целью этих мероприятий не является прославление тоталитарных режимов или оправдание военных преступлений — например, использование образовательных, научных или художественных целях.

Ранее в министерстве внутренних дел Германии сообщили, что публичная демонстрация буквы Z в Германии будет считаться противозаконной, но только в том случае, когда будет символизировать поддержку российских военных на войне в Украине.

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