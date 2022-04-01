У четвер, 31 березня, в остаточному читанні Сейм Латвії підтримав заборону на використання у публічних заходах символів, що використовуються для позначення військової агресії та військових злочинів.

Про це повідомляє пресслужба Сейму.

– Засуджуючи військові дії Росії в Україні, ми маємо твердо стояти на тому, що символи, що прославляють російську військову агресію, такі як літери Z, V або інші символи, які використовуються для цієї мети, не мають місця на публічних заходах, – сказав Артус Кайміньш, голова комісії з прав людини та зв’язків з громадськістю.

Закон також забороняє пропаганду та прославлення подій, що містять ідеологію нацистського та комуністичного режимів, зокрема дні народження, присвячені пам’яті цих ідеологій, битв та перемог.

Винятки робляться лише у тих випадках, коли метою цих заходів не є прославлення тоталітарних режимів або виправдання військових злочинів – наприклад, використання освітніх, наукових чи художніх цілей.

У міністерстві внутрішніх справ Німеччини повідомили, що публічна демонстрація літери Z у Німеччині вважатиметься протизаконною, однак лише у тому разі, коли символізуватиме підтримку російських військових на війні в Україні.