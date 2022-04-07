По оценкам Пентагона, на Донбассе действует более 30 российских батальонных тактических групп.

Об этом сообщает американское издание The Washington Post.

Отмечается, что американские и европейские разведчики уже несколько дней следят за переориентацией российских войск, ведь оккупанты встретили ожесточенное сопротивление Вооруженных сил Украины.

РФ выводит свои подразделения из Киевской области на территорию Беларуси. В Пентагоне отмечают, что пока нет признаков того, что эти военных перебросили на восток Украины, заявил высокопоставленный представитель министерства обороны.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби выразил уверенность в том, что Украина “может победить”, так как президент России Владимир Путин достиг “ровно нуля” из своих стратегических целей. Но Пентагон продолжает предупреждать, что, хотя эпицентр войны смещается, серьезные угрозы остаются.

Ранее на этой неделе советник по национальной безопасности Джейк Салливан предположил, что если Россия сможет успешно перегруппироваться на Донбасс, она может попытаться вытеснить оттуда Украину.

Высокопоставленный представитель министерства обороны США заявил, что более 80 из примерно 130 батальонных тактических групп, развернутых Россией в Украине, продолжают действовать в стране. По оценкам, каждая из таких групп насчитывает от 800 до 1000 военнослужащих.