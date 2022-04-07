Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовиниЗдоров’яLifestyleУкраїнці в ПольщіНіколи зновуНаживоВідеоПідтримати
Вони заплатять за ці життя…
Російські терористи 43 день війни
Вбили Вбили
167 дітей
Поранили Поранили
>297 дітей
Вбили (дані ООН) Вбили (дані ООН)
1 480 дорослих
Факти / Світ

У Пентагоні назвали кількість російських підрозділів в Україні

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Пентагон

За оцінками Пентагона, на Донбасі діють понад 30 російських батальйонних тактичних груп.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Зазначається, що американські та європейські розвідники вже кілька днів стежать за переорієнтацією російських військ, адже окупанти зустріли запеклий опір Збройних сил України.

РФ виводить свої підрозділи із Київської області на територію Білорусі. У Пентагоні зазначають, що поки що немає ознак того, що цих військових перекинули на схід України, заявив високопоставлений представник Міністерства оборони.

Офіційний представник Пентагона Джон Кірбі висловив упевненість у тому, що Україна “може перемогти”, оскільки президент Росії Володимир Путін досяг “рівно нуля” зі своїх стратегічних цілей. Але Пентагон продовжує попереджати, що хоча епіцентр війни і зміщується, серйозні загрози залишаються.

Читайте
Ворог просунувся з Ізюма у бік Слов'янська та Краматорська - Арестович

Раніше цього тижня радник із національної безпеки Джейк Салліван припустив, що якщо Росія зможе успішно перегрупуватися на Донбас, вона може спробувати витіснити звідти Україну.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що понад 80 із приблизно 130 батальйонних тактичних груп, розгорнутих Росією в Україні, продовжують діяти в країні.

За оцінками, кожна з таких груп налічує від 800 до 1000 військовослужбовців.

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!

Джерело: The Washington Post

Фото: Depositphotos

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Підтримати Факти ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка