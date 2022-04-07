За оцінками Пентагона, на Донбасі діють понад 30 російських батальйонних тактичних груп.

Про це повідомляє американське видання The Washington Post.

Зазначається, що американські та європейські розвідники вже кілька днів стежать за переорієнтацією російських військ, адже окупанти зустріли запеклий опір Збройних сил України.

РФ виводить свої підрозділи із Київської області на територію Білорусі. У Пентагоні зазначають, що поки що немає ознак того, що цих військових перекинули на схід України, заявив високопоставлений представник Міністерства оборони.

Офіційний представник Пентагона Джон Кірбі висловив упевненість у тому, що Україна “може перемогти”, оскільки президент Росії Володимир Путін досяг “рівно нуля” зі своїх стратегічних цілей. Але Пентагон продовжує попереджати, що хоча епіцентр війни і зміщується, серйозні загрози залишаються.

Раніше цього тижня радник із національної безпеки Джейк Салліван припустив, що якщо Росія зможе успішно перегрупуватися на Донбас, вона може спробувати витіснити звідти Україну.

Високопоставлений представник Міністерства оборони США заявив, що понад 80 із приблизно 130 батальйонних тактичних груп, розгорнутих Росією в Україні, продовжують діяти в країні.

За оцінками, кожна з таких груп налічує від 800 до 1000 військовослужбовців.