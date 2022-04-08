Великобритания ввела санкции против дочерей Путина и Лаврова

Новые санкции Великобритании направлены против дочерей российского диктатора Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова.

– Екатерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова, дочери президента Путина, и Екатерина Сергеевна Винокурова, дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова, подпадают под запрет на въезд и замораживание активов, – сообщается на сайте британского правительства.

Там отмечают, что за последние недели более 275 млрд фунтов стерлингов военного бюджета Путина были заморожены в результате скоординированных британских и международных санкций.

– Анализ показывает, что Россия идет к глубочайшей рецессии со времен распада Советского Союза, поскольку оценки роста ВВП России в 2022 году сейчас колеблются от -8,5% до -15%. В долгосрочной перспективе прогнозы экспертов свидетельствуют, что экономический удар будет продолжаться, а рост ВВП замедлится, поскольку страна отрезана от западных технологий, – говорится в заявлении.

Источник: уряд Великої Британії