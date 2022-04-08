Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеНикогда сноваВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 44 день войны
Убили Убили
169 детей
Ранили Ранили
>306 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
1 480 взрослых
Факты / Мир

Великобритания ввела санкции против дочерей Путина и Лаврова

Валентина Летяк редактор ленты
путін

Новые санкции Великобритании направлены против дочерей российского диктатора Владимира Путина и его министра иностранных дел Сергея Лаврова.

– Екатерина Владимировна Тихонова и Мария Владимировна Воронцова, дочери президента Путина, и Екатерина Сергеевна Винокурова, дочь министра иностранных дел Сергея Лаврова, подпадают под запрет на въезд и замораживание активов, – сообщается на сайте британского правительства.

Там отмечают, что за последние недели более 275 млрд фунтов стерлингов военного бюджета Путина были заморожены в результате скоординированных британских и международных санкций.

– Анализ показывает, что Россия идет к глубочайшей рецессии со времен распада Советского Союза, поскольку оценки роста ВВП России в 2022 году сейчас колеблются от -8,5% до -15%. В долгосрочной перспективе прогнозы экспертов свидетельствуют, что экономический удар будет продолжаться, а рост ВВП замедлится, поскольку страна отрезана от западных технологий, – говорится в заявлении.

Читайте
США введут санкции против дочерей Путина и других российских чиновников - Блинкен

Источник: уряд Великої Британії

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка