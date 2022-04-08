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Велика Британія запровадила санкції проти доньок Путіна та Лаврова

Валентина Летяк редакторка стрічки
путін

Нові санкції Великої Британії спрямовані проти доньок російського диктатора Володимира Путіна та його міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

– Катерина Володимирівна Тихонова і Марія Володимирівна Воронцова, доньки президента Путіна, і Катерина Сергіївна Винокурова, донька міністра закордонних справ Сергія Лаврова, підпадають під заборону на в’їзд і заморожування активів, – повідомляється на сайті британського уряду.

Там наголошують, що за останні тижні понад 275 млрд фунтів стерлінгів військового бюджету Путіна було заморожено в результаті скоординованих британських та міжнародних санкцій.

– Аналіз показує, що Росія прямує до найглибшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу, оскільки оцінки зростання ВВП Росії в 2022 році зараз коливаються від -8,5% до -15%. У довгостроковій перспективі, прогнози експертів свідчать, що економічний удар триватиме, а зростання ВВП уповільниться, оскільки країна відрізана від західних технологій, – йдеться у заяві.

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США запровадять санкції проти доньок Путіна та інших російських чиновників - Блінкен

Джерело: уряд Великої Британії

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Фото: Depositphotos

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