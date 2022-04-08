Велика Британія запровадила санкції проти доньок Путіна та Лаврова

Нові санкції Великої Британії спрямовані проти доньок російського диктатора Володимира Путіна та його міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

– Катерина Володимирівна Тихонова і Марія Володимирівна Воронцова, доньки президента Путіна, і Катерина Сергіївна Винокурова, донька міністра закордонних справ Сергія Лаврова, підпадають під заборону на в’їзд і заморожування активів, – повідомляється на сайті британського уряду.

Там наголошують, що за останні тижні понад 275 млрд фунтів стерлінгів військового бюджету Путіна було заморожено в результаті скоординованих британських та міжнародних санкцій.

– Аналіз показує, що Росія прямує до найглибшої рецесії з часів розпаду Радянського Союзу, оскільки оцінки зростання ВВП Росії в 2022 році зараз коливаються від -8,5% до -15%. У довгостроковій перспективі, прогнози експертів свідчать, що економічний удар триватиме, а зростання ВВП уповільниться, оскільки країна відрізана від західних технологій, – йдеться у заяві.

Джерело: уряд Великої Британії