Власти Украины направили официальный запрос правительству Германии на поставку 100 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 общей стоимостью в €1,7 млрд.

Сообщается, что накануне Украина получила от компании-производителя Krauss-Maffei Wegmann о поставке Украине данного вида вооружения. В свою очередь, компания намерена произвести для ФРГ новые гаубицы, чтобы заменить технику, переданную Киеву.

Известно, что концерн сможет поставить первые единицы новой техники через 30 месяцев после подписания контракта. Полностью поставка будет завершена в 2027 году.

Что такое гаубица PzH 2000

Относительно недавно принятая на вооружение бундесвера в качестве стандартной артиллерийской системы, самоходная гаубица PzH 2000 сочетает в себе повышенную защищенность, большую дальность стрельбы, оперативно-тактическую гибкость и высокую подвижность.

После распада организации Варшавского договора в начале 90-г годов прошлого столетия, руководство бундесвера определило основные требования, которым должна была соответствовать новая бронированная самоходная гаубица. А именно:

обеспечивать оптимальную защиту экипажа;

обладать значительно большей дальностью стрельбы по сравнению с имевшимися на вооружении артсистемами, сохранив при этом высокую точность боя;

быть боеспособной при обслуживании сокращенным расчетом;

превосходить состоявшие на вооружении артиллерийские системы по эффективности и боевому потенциалу.

По сути эти требования являются вечными, поскольку применимы к любой артиллерийской системе и любому вооруженному конфликту независимо от его масштаба.

Именно по этой причине работы над PzH-2000 продолжались в условиях резкого сокращения расходов на вооружения, и ни у кого никогда не возникали сомнения в необходимости ее приобретения для сил быстрого реагирования, а затем и для бундесвера в качестве стандартной артсистемы.

Поскольку заказ на PzH-2000 был сильно урезан в рамках общего сокращения бундесвера и последовавшей за этим перестройкой вооруженных сил, потребность в высоком боевом потенциале этой системы вооружения еще больше возросла, чтобы, хотя бы частично, заменить количество качеством.

Основные технические характеристики САУ Panzerhaubitze 2000:

длина с пушкой вперед – 11 669 мм;

ширина общая: 3 580 мм;

боевая масса — 55,3 т;

мощность двигателя 1000 л.с.;

максимальная скорость по шоссе – 67 км/ч;

запас хода по шоссе — 420 км;

боекомплект — 60 155-мм выстрелов, 2 000 патронов 7.62-мм;

преодолеваемые препятствия: ширина рва — 3,0 м, высота стенки — 1,0 м, подъем — 30 град, глубина брода — 1,5 м;

экипаж — 5 человек.

Отметим, что, в то время как танкам в бою приходится подбираться относительно близко к целям противника, панцергаубица третьего тысячелетия может вести огонь на расстоянии более 30 километров.

Источник: по материалам СМИ

Фото: Википедия