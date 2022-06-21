Червень, 21 в 16:10

Україна отримала від Німеччини перші 155-мм самохідні гармати-гаубиці Panzerhaubitze 2000, які вже використовують ЗСУ на фронті. Поява Ph2000 – це приклад кооперації на підтримку України, переконаний міністр оборони Олексій Резніков.

Що таке гаубиця PzH 2000

Відносно нещодавно прийнята на озброєння Бундесверу в якості стандартної артилерійської системи, самохідна гаубиця PzH 2000 поєднує в собі підвищену захищеність, велику дальність стрільби, оперативно-тактичну гнучкість і високу рухливість.

Зараз дивляться

Після розпаду організації Варшавського договору на початку 90-х років минулого століття, керівництво Бундесверу визначило основні вимоги, яким повинна була відповідати нова броньована самохідна гаубиця. А саме:

забезпечувати оптимальний захист екіпажу;

володіти значно більшою дальністю стрільби в порівнянні з наявними на озброєнні артсистемами, зберігши при цьому високу точність бою;

бути боєздатною при обслуговуванні скороченим розрахунком;

перевершувати наявні на озброєнні артилерійські системи за ефективністю і бойовим потенціалом.

По суті ці вимоги є вічними, оскільки стосуються будь-якої артилерійської системи та будь-якого збройного конфлікту, незалежно від його масштабу.

Саме з цієї причини роботи над PzH-2000 тривали в умовах різкого скорочення витрат на озброєння, і ні у кого ніколи не виникали сумніви в необхідності її придбання для сил швидкого реагування, а потім і для Бундесверу як стандартна артсистема.

Оскільки замовлення на PzH-2000 було сильно урізане в рамках загального скорочення Бундесверу і перебудови Збройних сил, яка послідувала за цим, потреба у високому бойовому потенціалі цієї системи озброєння ще більше зросла, щоб хоча б частково замінити кількість якістю.

Основні технічні характеристики САУ Panzerhaubitze 2000:

довжина з гарматою вперед – 11 669 мм;

ширина загальна – 3 580 мм;

бойова маса – 55,3 т;

потужність двигуна 1000 к. с.;

максимальна швидкість по шосе – 67 км/год;

запас ходу по шосе – 420 км;

боєкомплект – 60 155-мм пострілів, 2 тис. патронів 7.62-мм;

подолані перешкоди: ширина рову – 3,0 м, висота стінки – 1,0 м, підйом – 30 град, глибина броду – 1,5 м;

екіпаж – 5 осіб.

Тоді як танкам у бою доводиться підбиратися відносно близько до цілей противника, панцер гаубиця третього тисячоліття може вести вогонь на відстані понад 30 км.