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Факты / Мир

41 страна уже подала на РФ в Международный уголовный суд из-за войны в Украине

Ольга Тетеріна редактор розділу Здоров’я
41 страна уже подала на РФ в Международный уголовный суд из-за войны в Украине

Мир объединился в иске к Международному уголовному суду (МУС) против России из-за преступлений, совершенных в Украине. Так, к МУС уже обратилась 41 страна.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО).

После совершенных оккупантами преступлений в Буче Великобритания заявила, что вместе с другими странами собирает доказательства для МУС.

А Франция и ЕС уже оказывают финансовую и техническую помощь для документирования расследования преступлений РФ в Украине.

— По состоянию на 11 марта 41 страна обратилась к МУС относительно преступлений, совершенных в Украине. Этот суд будет рассматривать индивидуальную уголовную ответственность Путина и других российских чиновников, – отметили в центре.

Также Украина обратилась в Международный суд ООН, где будет рассматриваться ответственность государства Россия. 16 марта Международный суд ООН приказал РФ остановить войну против Украины, но они отвергли обвинения и отказались останавливать “спецоперацию” на территории государства.

По словам юристов, расследование в суде может длиться от одного до трех лет. Исходя из количества стран, заинтересованных в вынесении приговора РФ, вероятно, МУС и Международный суд ООН не будут затягивать процесс.

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