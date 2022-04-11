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Факти / Світ

41 країна вже позвалася на РФ в Міжнародний кримінальний суд через війну в Україні

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
41 країна вже позвалася на РФ в Міжнародний кримінальний суд через війну в Україні

Світ об’єднався у позові до Міжнародного кримінального суду (МКС) проти Росії через злочини, скоєні в Україні. Так, до МКС вже позвалася 41 країна.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації при Раді національної безпеки та оборони (РНБО).

Після скоєних окупантами злочинів у Бучі Велика Британія заявила, що разом з іншими країнами збирає докази для МКС.

А Франція та ЄС вже надають фінансову та технічну допомогу для документування розслідування злочинів РФ в Україні.

– Станом на 11 березня 41 країна позвалася до МКС щодо злочинів, скоєних в Україні. Цей суд розглядатиме індивідуальну кримінальну відповідальність Путіна та інших російських чиновників, – зазначили у центрі.

Також Україна позвалася до Міжнародного суду ООН, де розглядатиметься відповідальність держави Росія. 16 березня Міжнародний суд ООН наказав РФ зупинити війну проти України, але вони відкинули звинувачення і відмовилися зупиняти “спецоперацію” на території держави.

За словами юристів, розслідування у суді може тривати від одного до трьох років. Виходячи з кількості країн, зацікавлених у винесенні вироку РФ, ймовірно, МКС та Міжнародний суд ООН не затягуватимуть процес.

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