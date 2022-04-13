В Страстную пятницу, 15 апреля, в Риме состоится традиционное крестное шествие. В Ватикане решили, что крест символически понесут украинка и россиянка, которые переехали в Италию два десятилетия назад.

— Крест будут держать семьи украинки и россиянки, вместе работающие в хозписи. Ирина и Альбина прибыли в Италию два десятилетия назад, а сегодня работают в отделении паллиативной опеки, — сообщили в Ватикане.

В то же время участницы шествия в интервью итальянским СМИ вроде бы озвучивают тезисы о “братских народах и поддержке друг друга”.

Такое стремление “помирить” Россию с Украиной возмутило украинцев. На инициативу Святого Престола отреагировал посол Украины в Ватикане Андрей Юраш, который подчеркнул невозможность этой идеи.

— Посольство Украины в Ватикане понимает и разделяет общую обеспокоенность в Украине и многих других сообществ по идее собрать вместе украинских и русских женщин, чтобы нести Крест во время пятничной Крестной дороги в Колизее. Сейчас мы работаем над вопросом, пытаясь объяснить трудности этого и возможные последствия, — заявил он.

Глава УГКЦ Блаженнейший Святослав (Шевчук) считает, что такой сценарий Крестного шествия является несвоевременным, поскольку не учитывает контекст военной агрессии России против Украины.

— Считаю такую ​​идею несвоевременной, двусмысленной и не учитывающей контекст военной агрессии России против Украины. Для греко-католиков Украины тексты и жесты этой Крестной дороги непонятны, а даже оскорбительны, особенно в контексте ожидаемого второго, еще более кровавого наступления российских войск на наши города и села. Знаю, что и наши братья римо-католики разделяют эти мысли и переживания, – сказал он.

Святослав добавил, что жесты примирения между россиянами и украинцами будут возможны только тогда, когда закончится война и виновные в преступлениях против человечности будут справедливо осуждены.