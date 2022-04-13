У Страсну п’ятницю, 15 квітня, у Римі відбудеться традиційна хресна хода. У Ватикані вирішили, що хрест символічно понесуть українка та росіянка, які переїхали до Італії два десятиліття тому.

– Хрест триматимуть сім’ї українки та росіянки, що разом працюють у госпісі. Ірина та Альбіна прибули до Італії два десятиліття тому, а сьогодні працюють у відділенні паліативної опіки, – повідомили у Ватикані.

Водночас учасниці ходи в інтерв’ю італійським ЗМІ начебто озвучують тези про “братні народи та підтримку одне одного”.

Таке прагнення “помирити” Росію з Україною обурило українців. На ініціативу Святого Престолу відреагував посол України у Ватикані Андрій Юраш, який наголосив на неможливості цієї ідеї.

– Посольство України у Ватикані розуміє та поділяє загальну стурбованість в Україні і багатьох інших спільнот щодо ідеї зібрати разом українських та російських жінок, щоб нести Хрест під час п’ятничної Хресної дороги у Колізеї. Зараз ми працюємо над питанням, намагаючись пояснити труднощі реалізації цього та можливі наслідки, – заявив він.

Очільник УГКЦ Блаженніший Святослав (Шевчук) вважає що такий сценарій Хресної ходи є невчасним, оскільки не враховує контекст військової агресії Росії проти України.

– Вважаю таку ідею невчасною, двозначною та такою, що не враховує контекст військової агресії Росії проти України. Для греко-католиків України тексти і жести цієї Хресної дороги є незрозумілими, а навіть образливими, особливо в контексті очікуваного другого, ще більш кривавого наступу російських військ на наші міста і села. Знаю, що і наші брати римо-католики поділяють ці думки та переживання, – сказав він.

Святослав додав, що жести примирення між росіянами та українцями будуть можливими лише тоді, коли закінчиться війна та винні у злочинах проти людяності будуть справедливо засуджені.