За 2021 год от экспорта энергоносителей за границу Россия получила более $250 млрд. В этом году, по оценкам Bloomberg, нефтегазовые доходы Кремля могут возрасти более чем на треть и составить более $320 млрд — из-за рекордных цен, которые господствуют на мировых рынках вследствие дефицита, вызванного несостоятельностью поставщиков удовлетворить постковидный рост спроса на энергию.

В таком случае РФ завершит текущий год с рекордным профицитом текущего счета в $240 млрд, а значит, будет иметь значительные резервы для стабилизации курса рубля и в целом безболезненно переживет введенные против нее санкции. Итак, единственным средством наказать агрессора и ограничить его возможности финансировать захватническую войну против Украины остается тотальное энергетическое эмбарго. Хотя бы со стороны стран Запада.

Газ как геополитическое оружие

В течение уже более 20-летнего правления Владимира Путина Кремль настойчиво опутывал Европу “газовыми сетями”. Всячески склонял правительства к долгосрочным контрактам с весьма запутанными формулами цен, основывал совместные предприятия, строил новые трубопроводы в обход ненавистной Украины и тратил огромные деньги на агрессивный PR, постоянно пытаясь обосновать безальтернативность себя как поставщика голубого топлива. А чтобы облегчить себе процесс этой газовой оккупации, пачками скупал местных политиков, общественных деятелей и журналистов.

Хрестоматийным примером такого предложения стал бывший федеральный канцлер Германии Герхард Шредер. После ухода от власти в 2005 году он возглавил комитет акционеров компании Nord Stream AG, оператора газопровода Северный поток, с феерической зарплатой в €250 тыс. в месяц. В европейском политическом лексиконе даже появился термин “шредеризация”, что означает откровенное лоббирование местными политиками интересов Кремля с ярко выраженным коррупционным шлейфом.

— Из нынешних политических тяжеловесов этому определению полностью отвечает только что переизбранный на новый срок премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Шредер-то, в принципе, когда был канцлером Германии, не был замечен в работе на Газпром, эта работа началась потом, хотя возникают вопросы на самом деле, когда она началась. А вот Орбан, находясь на высших государственных должностях и являясь премьер-министром страны, практически находится в режиме эскорт-сервиса кремлевских прихотей, — отмечает президент Центра глобалистики Стратегия ХХІ Михаил Гончар.

Преемница Шредера, Ангела Меркель, на коррупции поймана не была, но всячески способствовала развитию газпромовских проектов. Именно при ее каденции, несмотря на предостережения Киева, Вашингтона и собственных оппозиционеров, вслед за Северным потоком-1 построили Северный поток-2, и только нападение Путина на Украину 24 февраля помешало его введению в эксплуатацию. Но и без него вопреки энергетическому законодательству ЕС Германия оказалась зависимой от российского газа на 55%. В похожей ситуации оказались Италия, Нидерланды, Австрия, Словакия и т.д.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко приводит неумолимую статистику:

— Европейский Союз потребляет всего около 400 млрд куб. м газа, в том числе российского – где-то 160-170 млрд, то есть мы видим, что это зависимость около 40% в среднем, поэтому, когда в течение многих-многих лет проводилась столь необдуманная политика увеличения зависимости от российских энергоносителей, то эту политику сломать за считанные дни очень тяжело. Именно эту цель и преследовала Москва — поставить Европу в зависимость и таким образом влиять на ее политические решения. “А если не будут брать — отключим газ!”

Нефть – их все

С нефтью дела внешне почти идентичны. Но в более зависимой позиции здесь как раз находится Россия. Дело в том, что газ, несмотря на его геополитическое значение, по сравнению с “черным золотом” приносит не столь уж большие деньги.

Крупнейшей страной-покупателем путинской нефти является Китай. В прошлом году, по данным российского ресурса TAdviser, на него пришлось более 70 млн т, то есть почти 30,5% из 230 млн т всего российского экспорта. В то же время, страны ЕС суммарно покупают около 60%!

В сочетании с газом и углем Евросоюз невольно выступает крупнейшим спонсором путинского режима.

На таком фоне усилия ЕС, направленные на поддержку Украины в ее сопротивлении кремлевскому нашествию, откровенно смехотворны. И это признают сами европейские политики.

— Мы предоставили Украине помощь на €1 млрд. Может показаться, что это много. Но мы ежедневно платим €1 млрд Путину за ту энергию, которую он нам снабжает. С начала войны мы уже заплатили ему €35 млрд. Сравните это с тем миллиардом, который мы предоставили Украине в виде оружия. Это гигантская разница! — заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время недавнего выступления в Европарламенте.

В целом энергоносители дают Кремлю более половины экспортной выручки и формируют более 35% госбюджета. Но это далеко не все. Поступления от экспорта позволяют финансировать импорт. В России это подавляющее большинство потребительских товаров, автомобилей, промышленного оборудования, технологий и программного обеспечения, а также предметов роскоши. Таможенные платежи и НДС от этого тоже пополняют бюджет. При этом опять же, более половины российского энергетического экспорта приходится на Европейский Союз.

Эмбарго: желание и реальность

Первым о полном отказе от российских энергоносителей еще в начале марта заявил Вашингтон.

— Защита демократии имеет свою цену. Но мы отдавали себе отчет, что должны это сделать, — подчеркнул тогда президент Байден.

Решение нашло двухпартийную поддержку в Конгрессе, и на прошлой неделе Белый дом сообщил о подписании соответствующего закона. Как ни странно, крупнейший в мире производитель углеводородов — США, — покупал их у России. В прошлом году российская доля в американском импорте составляла 3% сырой нефти, а вместе с нефтепродуктами, преимущественно мазутом, достигала 8%. Очевидно, Штатам так было дешевле и удобнее.

Энергетическая зависимость Великобритании от Кремля была еще больше: 8% всего внутреннего потребления нефти и 18% дизельного горючего. Тем не менее, в Лондоне твердо заявили о намерении полностью перекрыть кран до конца этого года. К эмбарго присоединились также Канада и Австралия.

Впрочем, за весь прошлый год так называемый “англо-саксонский мир” уплатил Кремлю за углеводороды всего $2 млрд. В 2022-м, с учетом роста цен, сумма могла вырасти до $3 млрд. В то же время на рынке ЕС в 2021-м Москва, по данным российских таможенников, собрала “урожай” более чем в $135 млрд. Независимые аналитические агентства дают еще большую цифру — $155 млрд. А если господин Боррель не преувеличивал, и Евросоюз действительно платит Путину за энергию €1 млрд ежедневно, нынешнюю сумму можно себе представить, умножив 1 на 365, с минусом разве что падения спроса в теплые летние месяцы.

Но пока Брюссель не демонстрирует такую ​​же решительность, как Вашингтон и Лондон. Сначала ЕС запланировал снизить свою зависимость от российского газа на 2/3 до конца этого года. Прекращение его снабжения значительно раньше едва не спровоцировала сама Россия — требованием к так называемым “недружественным странам” платить за “голубое топливо” рублями. Однако после категорического отказа ЕС и Большой семерки Кремль предпочел спустить дело на тормозах. В торжественно подписанном Путиным указе оставили не просто лазейки, а широкую дорогу для его обхода.

Ужасные кадры Бучанской резни обострили европейскую дискуссию, и полное энергетическое эмбарго появилось на повестке дня. В его поддержку, в частности, высказались Франция и Италия. В то же время, Германии и Австрии геноцид украинцев, очевидно, не показался убедительным. Не говоря уже о Венгрии, премьер которой до сих пор не видит криминала в оплате за газ рублями. В конце концов, 6 апреля Еврокомиссия представила 5-й пакет антироссийских санкций, в котором раскошелилась только на запрет импорта угля. А это жалкие €4 млрд в год.

В то же время председатель Европейского совета Шарль Мишель публично признал, что “меры против российской нефти и даже газа” рано или поздно понадобятся. Некоторые страны ЕС уже взяли инициативу в свои руки. Польша обнародовала план полного отказа от кремлевских углеводородов. Закупки угля Варшава обещает прекратить уже в апреле-мае, нефти – до конца года. Контракт на поставку газа, заканчивающийся 31 декабря, продлен не будет.

— Пример Польши, он образцовый, — говорит Михаил Гончар, — другое дело, что, конечно, объемы потребления энергоресурсов немецкой экономикой и польской экономикой, они разные, кратно отличаются, разумеется, потому что разные объемы экономики в Польше и Германии. Но, опять же, в Польше, у нынешнего польского руководства, был системный подход и политическая воля избавиться от зависимости от российских энергоносителей. В Германии была совершенно противоположная политическая воля.

Италия в свою очередь собирается увеличить закупку “голубого топлива” в Алжире. Финляндия заявила о намерениях “быстро” отказаться от российских энергоносителей и планирует вместе с Эстонией арендовать LNG-терминал для приема сжиженного газа морем. Но откуда его привезут? Первыми в голову приходят ближневосточный Катар, а также США с Канадой — при нынешних безумных их ценах дорогие в разработке сланцевые залежи становятся вполне рентабельными.

— Германия уже начала переговоры с Катаром, планирует строить два новых СПГ-терминала, для того чтобы завозить этот СПГ-газ из Катара или из США, Италия тоже заявила, что планирует построить дополнительные два СПГ-терминала, чтобы отказаться от российского газа. Отказаться возможно, потому что многие страны планируют увеличить объемы добычи, но нужно время. Нужно строить инфраструктуру, ну, скажем так, я считаю, что за 3-5 лет существенно снизить поставки газа из РФ возможно, — заключает гендиректор Оператора ГТС Украины Сергей Макогон.

При этом он настаивает, что сокращение поставок из России должно происходить за счет уже действующего Северного потока-1, а украинская газотранспортная система, несмотря на войну, должна работать как можно дольше:

— У нас нет отдельных труб для транзита и для внутренней транспортировки газа, и сейчас транзит для нас выступает в качестве так называемой энергетической противовоздушной обороны. Мы видим, что россияне не разрушают нашу газотранспортную систему, потому что для них очень важен транзит, а в то же время мы имеем возможность поставлять газ нашему населению.

Итак, процесс уже идет — несмотря на многолетние и многомиллиардные усилия Кремля опутать Европу газопроводами и коррупцией. С нефтью все должно быть проще, ведь она в значительно меньшей степени привязана к трубопроводам.

— Рынок нефти намного конкурентнее и, в отличие от газа, с нефти соскочить очень легко, потому что приходит просто альтернативный танкер, не российский, для нефти это повседневное дело — танкеры, — говорит директор Консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

И в подтверждение приводит пример той же Польши:

— В 2020 году у них было, кажется, под 70% российской нефти. Прошло два года, и они спокойно от нее отказываются.

Более того, путинская нефть стала настолько “токсичной”, что многие мировые трейдеры с репутацией отказались ее покупать, даже не ожидая запретительных решений своих правительств.

— То есть ходят танкеры по мировому океану с российской нефтью, и они не могут найти покупателя. Не находит сбыт эта нефть, потому что многие компании не хотят покупать российскую нефть из-за имиджевых потерь, — рассказывает Владимир Омельченко.

По подсчетам партнера консалтинговой компании RusEnergy Михаила Крутихина, Россия уже потеряла половину экспорта нефти и нефтепродуктов. И дальше, очевидно, будет терять.

Свято место пусто не будет

Но кто же заменит российскую нефть на мировом рынке, где и без этого ощущался существенный дефицит из-за стремительного восстановления экономики после коронакризиса?

Первая в очереди, конечно, Саудовская Аравия и ее партнеры по ОПЕК. Каждый год картель договаривается о квотах, то есть сознательно ограничивает добычу, чтобы не сбивать цены. Впрочем, арабские страны Ближнего Востока не спешат увеличивать производство сырья. Во-первых, просто не успевают за ростом спроса. Во-вторых, Эр-Рияд пытается выторговать у США большую поддержку в борьбе с проиранскими хуситами, которые то и дело наносят удары по саудовской нефтяной инфраструктуре. Ну и, наконец, всем поставщикам черного золота очень нравятся нынешние цены, которые почти не падают ниже $100 баррель, а в начале марта достигали даже $140.

Однако долго так продолжаться не может. Иначе традиционные страны-поставщики переигрывают сами себя, — предостерегает Сергей Куюн:

— Высокая цена — это всегда возрождение альтернативы, альтернативной нефтедобычи. Это сланцевые месторождения с более высокой себестоимостью. Они не работают при $80-60 за баррель, но при $100-120 начинают возрождаться. И начинают забирать долю рынка у ОПЕК.

Речь идет, прежде всего, об огромных сланцевых залежах США и Канады. Малоизвестный факт, но Канада занимает четвертую позицию в мире по добыче как нефти, так и газа. Просто ее вклад не очень заметен на глобальном уровне из-за тесной интеграции с рынком южного соседа.

— Роль США является ключевой, и я бы даже сформулировал тезис, что только союз Канады и США в энергетическом вопросе может покрыть потенциальный дефицит энергоносителей, если введут эмбарго на энергоносители из Российской Федерации. Сама Канада, к сожалению, не сможет обеспечить те мощности, в которых нуждается рынок. Но прямое союзничество с США решит эту проблему хотя бы частично, — отмечает исполнительный директор аналитического центра ADASTRA Тарас Проданюк.

Между тем, 6-й пакет антироссийских санкций Евросоюза уже на подходе. И в нем можно ожидать появления энергетического эмбарго. Сможет ли Москва компенсировать свои потери на европейском и американском рынках? Полностью однозначно нет, может попробовать только частично. Однако Китай уже покупает российскую нефть на грани технических возможностей. Индия будто и изъявила желание приобрести 8 млн баррелей, но это — капля в море, лишь чуть больше однодневной российской продажи довоенных времен. К тому же Дели согласен покупать только с огромной скидкой, которая ставит под сомнение саму рентабельность добычи. Проект газопровода в Пакистан, после смены власти в Исламабаде, очевидно, реализован не будет. Всевозможные “серые” схемы в современном мире будет очень сложно скрыть.

Российские пропагандисты пугают человечество нефтью по $200 за баррель при введении эмбарго. Однако мир переживал и большие потрясения. Для России это станет концом ее существования в виде глобальной бензоколонки. Она сразу потеряет около 20% госбюджета. И это будет только вершина айсберга. Далее посыплются импорт, таможенные платежи, поступления от НДС, сотни тысяч представителей откормленного на заоблачных зарплатах офисного планктона нефтегазовых компаний останутся без работы.

Кремль получит гораздо большие хлопоты, чем борьба с мнимым “украинским фашизмом”. Встанет вопрос о самом выживании путинского режима.