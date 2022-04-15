Президент России Владимир Путин неправильно оценил ситуацию, начиная полномасштабное вторжение в Украину. Так, он считал, что украинцы действительно будут радоваться проходу российской армии, а также, что Украина находится в кризисе.

Об этом сообщил украинский политолог Владимир Фесенко во время эфира информационного телемарафона. По его мнению, 12 апреля произошло довольно важное событие — задержали нардепа, главу политсовета партии Оппозиционная платформа – За жизнь и кума Путина Виктора Медведчука.

— По данным моих коллег из России, ранее Медведчук обещал Путину, что его партия победит на выборах и наберет около 40% голосов. Это пример неадекватности информации, которую поставляли друзья Путина в Украине. Безусловно, это влияло на его решение. Он действительно ждал, что пол Украины будет встречать его с цветами, — отметил эксперт.

Еще один просчет Путина — и через Медведчука, и через другие источники его убеждали, что Украина в кризисе. По словам Фесенко, именно поэтому глава РФ ждал до конца февраля, ведь думал, что или в январе, или в начале февраля в Украине будет энергетический кризис, который вызовет и политический кризис.

— Российские источники писали, что вот-вот в Украине сменят власть и придут люди, которые будут настроены на конструктивное сотрудничество с Россией. Это пример того, насколько неадекватно там воспринимали ситуацию в Украине, — говорит он.

Политолог утверждает, что не стоит ожидать быстрого прозрения от окружения Путина. Он подчеркнул, что ситуация в нынешней России очень похожа на то, что было в нацистской Германии.

— Это касается и отношений Путина со своими подчиненными. Произошли существенные деформации в российском обществе. Народ поддерживает войну, они хотят крови в Украине. Но эта шовинистическая эйфория в российских элитах и обществе не может быть вечной, — добавил Фесенко.

Эксперт прогнозирует, что по мере военных поражений и санкций, которые будут уничтожать экономику и усиливать социально-экономические проблемы в России, будет наступать “похмелье” от пропагандистских наркотиков. Но неизвестно, сколько времени для этого потребуется.