Президент Росії Володимир Путін неправильно оцінив ситуацію, починаючи повномасштабне вторгнення до України. Так, він справді вважав, що українці дійсно приходу російської армії, а також, що Україна перебуває у кризі.

Про це повідомив український політолог Володимир Фесенко під час ефіру інформаційного телемарафону. На його думку, 12 квітня сталася досить важлива подія – затримали нардепа, голову політради партії Опозиційна платформа – За життя та кума Путіна Віктора Медведчука.

– За даними моїх колег з Росії, раніше Медведчук обіцяв Путіну, що його партія переможе на виборах та набере близько 40% голосів. Це приклад неадекватності інформації, яку постачали друзі Путіна в Україні. Безумовно, це впливало на його рішення. Він справді чекав, що пів України зустрічатиме його з квітами, – зазначив експерт.

Ще один прорахунок Путіна – і через Медведчука, і через інші джерела його переконували, що Україна в кризі. За словами Фесенка, саме тому глава РФ чекав до кінця лютого, адже думав, що або у січні або на початку лютого в Україні буде енергетична криза, яка викличе і політичну кризу.

– Російські джерела писали, що ось-ось в Україні змінять владу та прийдуть люди, які будуть налаштовані на конструктивну співпрацю з Росією. Це приклад того, наскільки неадекватно там сприймали ситуацію в Україні, – каже він.

Політолог стверджує, що не варто очікувати швидкого прозріння від оточення Путіна. Він наголосив, що ситуація у теперішній Росії дуже схожа на те, що було у нацистській Німеччині.

– Це стосується і відносин Путіна зі своїми підлеглими. Відбулися суттєві деформації у російському суспільстві. Народ підтримує війну, вони хочуть крові в Україні. Але ця шовіністична ейфорія в російських елітах та суспільстві не може бути вічною, – додав Фесенко.

Експерт прогнозує, що в міру військових поразок та санкції, які нищитимуть економіку та посилюватимусь соціально-економічні проблеми в Росії, наступатиме “похмілля” від пропагандистських наркотиків. Але невідомо, скільки часу потрібно для цього.