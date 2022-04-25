Обсудили оборонную помощь и санкции против РФ: Зеленский встретился с Блинкеном и Остином

Украина видит США лидером среди будущих стран-гарантов безопасности нашего государства. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский по итогам встречи с государственным секретарем США Энтони Блинкеном и министром обороны США Ллойдом Остином, которые прибыли с визитом в Украину.

В ходе встречи также обсудили мирный процесс и перспективы усиления антивоенной коалиции. Глава государства отметил важность посещения американскими чиновниками Киева в этот ответственный и важный момент.

— Мы ценим, что Соединенные Штаты Америки беспрецедентно помогают Украине. Хочу от себя лично и от всего украинского народа поблагодарить президента Байдена за его лидерство в поддержке Украины, за его личную четкую позицию. Поблагодарить весь американский народ, а также Конгресс за двухпалатную и двухпартийную поддержку. Мы видим это. Мы это чувствуем, – заявил он.

Владимир Зеленский обсудил с делегацией США приоритетные для нашего государства вопросы – оборонную помощь, усиление санкционной политики против России, финансовую поддержку Украины и гарантии безопасности.

Глава государства отметил, что уже предоставленная Соединенными Штатами оборонная поддержка на общую сумму $3,4 млрд является самым большим вкладом в укрепление обороноспособности Украины. Владимир Зеленский добавил, что это содействие уже помогает вывести оборонные способности нашей страны на качественно новый уровень, что крайне важно для наших защитников и защитниц, защищающих родную землю на передовой.

Отдельное внимание стороны уделили санкционной политике, которая должна и дальше усиливаться и стать весомым элементом воздействия на агрессора.

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— Мы понимаем, какими будут следующие шаги на этом треке. И рассчитываем на поддержку партнеров, – отметил Владимир Зеленский и передал американской стороне план действий по усилению санкций против Российской Федерации, наработанный международной экспертной группой Ермака-Макфола.

Обсуждая пути активизации финансовой поддержки Украины как для содействия экономике, так и для дальнейшего восстановления нашего государства, президент Украины особо отметил важность расширения Соединенными Штатами возможностей для доступа украинских товаров на американский рынок.