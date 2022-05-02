Сегодня, 2 мая, на рассвете, у острова Змеиный, были уничтожены два российских катера типа Раптор. Об этом сообщил на своей странице в Facebook Главнокомандующий ВС Украины генерал Валерий Залужный.

На видео видно, как после меткого прицела оператор военного беспилотника Байрактар скидывает снаряд на судно, после чего оно моментально вспыхивает.

Проект 03160 (Раптор) — серия быстроходных патрульных катеров прибрежной зоны.

Катера предназначены для выполнения в светлое и темное время суток следующих задач:

доставки группы не менее 20 человек с обеспечением максимально возможной быстроты при высадке и посадке группы;

несения дежурства в назначенных районах;

перехвата и задержания малых целей;

спасения людей в районах несения дежурства.

Внешне катера очень похожи на шведские проекта Strb 90H. Считается, что они созданы на их основе или по лицензии.

Немного истории

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Четыре катера были построены на заводе Пелла в 2014 году. Три из них предназначены для Черноморского флота, один — для Балтийского. В марте 2015 года приняты госкомиссией. До конца 2015 года должно было быть построено еще четыре катера.

Любопытная деталь

В 2020 году министерство обороны РФ пыталось оспорить снижение более чем в 21 раз размера неустойки с завода Пелла за строительство серии патрульных катеров проекта Раптор.

Предметом спора являлось строительство девяти патрульных катеров проекта Раптор в рамках государственного контракта, заключенного в апреле 2016 года. Как следует из документов суда, стоимость серии составляет 1,379 млрд рублей ($19,5 млн).

Тактико-технические характеристики

водоизмещение 23 т;

длина 17 м;

ширина 4 м;

осадка 0,9 м;

скорость хода 90 км/ч;

дальность плавания 480 км;

экипаж два человека и 20 человек спецперсонала.

Энергетическая установка – дизельная, мощностью 2 тыс. л.с.

Вооружение — универсальный боевой дистанционно управляемый модуль Управа-Корд калибром 14,5 мм с гиростабилизированным оптико-электронным модулем, два пулемета Печенег калибра 7,62 мм на вертлюжных установках.

Источник: Валерий Залужный, по материалам СМИ

Фото: Википедия