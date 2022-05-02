Сьогодні, 2 травня, на світанку, біля острова Зміїний, були знищені два російських катери типу Раптор. Про це повідомив на своїй сторінці в Facebook Головнокомандувач ЗС України генерал Валерій Залужний.

На відео видно, як після влучного прицілу оператор військового безпілотника Байрактар скидає снаряд на судно, після чого воно моментально спалахує.

Проект 03160 (Раптор) – серія швидкохідних патрульних катерів прибережної зони.

Катери призначені для виконання в світлий і темний час доби наступних завдань:

доставки групи не менше 20 осіб із забезпеченням максимально можливої швидкості при висадці та посадці групи;

несення чергування в призначених районах;

перехоплення і затримання малих цілей;

порятунку людей в районах несення чергування.

Зовні катери дуже схожі на шведські проекти Strb 90H. Вважається, що вони створені на їхній основі або за ліцензією.

Трохи історії

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Чотири катери були побудовані на заводі Пелла в 2014 році. Три з них призначені для Чорноморського флоту, один – для Балтійського. У березні 2015 року прийняті держкомісією. До кінця 2015 року мало бути побудовано ще чотири катери.

Цікава деталь

У 2020 році міністерство оборони РФ намагалося оскаржити зниження більш ніж в 21 раз розміру неустойки з заводу Пелла за будівництво серії патрульних катерів проекту Раптор.

Предметом спору було будівництво дев’яти патрульних катерів проекту Раптор в рамках державного контракту, укладеного в квітні 2016 року. Як випливає з документів суду, вартість серії становить 1,379 млрд рублів ($19,5 млн).

Тактико-технічні характеристики:

водотоннажність 23 т;

довжина 17 м;

ширина 4 м;

осадка 0,9 м;

швидкість ходу 90 км/год;

дальність плавання 480 км;

екіпаж дві людини і 20 осіб спецперсоналу.

Енергетична установка – дизельна, потужністю 2 тис. к.с.

Озброєння – універсальний бойовий дистанційно керований модуль Управа-Корд калібром 14,5 мм з гіростабілізованим оптико-електронним модулем, два кулемети Печеніг калібру 7,62 мм на вертлюжних установках.

Джерело: Валерій Залужний, по матеріалах ЗМІ

Фото: Вікіпедія