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Факты / Мир

ЕС может утвердить шестой пакет санкций против РФ на следующей неделе – Боррель

Виктория Гирко редактор ленты, корреспондент
санкції

Шестой пакет санкций против России планируют утвердить на следующем заседании Совета ЕС по иностранным делам. Оно запланировано на 10 и 16 мая.

Об этом сообщил высокий представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции в Панама-Сити, где он находится с официальным визитом.

По его словам, блок надеется ограничить экспорт энергоносителей России в пределах своих усилий. Ожидается, что Европейская комиссия на этой неделе предложит пакет санкций ЕС, включая потенциальное эмбарго на покупку российской нефти.

— Но я уверен, что, по крайней мере, по импорту нефти, эта договоренность будет возможна до следующего заседания Совета, — добавил он.

Боррель надеется, что ЕС сможет принять меры, чтобы существенно ограничить этот импорт. В то же время он признал, что пока нет согласия всех членов.

26 апреля Польша ввела санкции против 15 российских олигархов и 35 российских и белорусских компаний, а также их дочерних предприятий. Речь идет о замораживании активов и имущества этих фирм, а также запрете въезда в страну.

Среди известных компаний, попавших под польские санкции, Газпром, Новатек, Лаборатория Касперского, КамАЗ, Белоруснефть.

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Источник: France 24

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Фото: Depositphotos

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