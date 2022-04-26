50 компаний и олигархов: Польша ввела санкции против РФ и Беларуси

Правительство Польши 26 апреля ввело санкции против 15 российских олигархов и 35 российских и белорусских компаний, а также их дочерних предприятий в Польше. Речь идет о замораживании активов и имущества этих фирм, а также запрете въезда в страну.
Первый список санкций из 50 позиций обнародован на сайте Министерства внутренних дел Польши. Его планируется постоянно дополнять.
Среди известных компаний, попавших под польские санкции – Газпром, Новатек, Лаборатория Касперского, КамАЗ, Белоруснефть.
В списке подсанкционных олигархов:
- миллиардер Олег Дерипаска;
- глава Роснефти Игорь Сечин;
- совладелец Альфа-Групп Михаил Фридман;
- гендиректор Лаборатории Касперского Евгений Касперский;
- член правления ФосАгро Тимур Рашидов;
- основатель группы Ренова Виктор Вексельберг и другие.
Украинские власти требуют от стран ЕС внести в шестой санкционный пакет против РФ полное эмбарго на российскую нефть.
Источник: МВД Польши
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