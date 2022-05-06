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Факты / Мир

Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц

Марта Бондаренко редактор ленты
Германия поставит Украине семь самоходных гаубиц

В пятницу, 6 мая, министр обороны Германии Кристина Ламбрехт во время визита в Сляч, Словакия, заявила о поставке Украине семи самоходных гаубиц.

Об этом сообщает CNN.

По данным немецких военных, артиллерийская система имеет дальность стрельбы до 40 километров. Кроме того, немецкие военные будут обучать украинских воинов обращению с бронированными гаубицами.

Как отмечает CNN, за последние месяцы правительство Германии и канцлер Олаф Шольц подверглись давлению со стороны Украины и своих политиков из-за того, что недостаточно делают для предоставления тяжелой военной техники.

Напомним, что в конце прошлого месяца Германия согласилась поставить Украине гусеничные зенитно-ракетные комплексы Гепард.

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Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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