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Факти / Світ

Німеччина поставить Україні сім самохідних гаубиць

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Німеччина поставить Україні сім самохідних гаубиць

У п’ятницю, 6 травня, міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт під час візиту до Сляча, Словаччина, заявила про постачання Україні семи самохідних гаубиць.

Про це повідомляє CNN.

За даними німецьких військових, артилерійська система має дальність стрільби до 40 кілометрів. Крім того, німецькі військові навчатимуть українських воїнів поводженню з броньованими гаубицями.

Як зазначає CNN, за останні місяці уряд Німеччини та канцлер Олаф Шольц зазнали тиску з боку України та політиків будинку через те, що недостатньо роблять для надання важкої військової техніки.

Нагадаємо, що наприкінці минулого місяця Німеччина погодилася поставити Україні гусеничні зенітно-ракетні комплекси Гепард.

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Джерело: CNN

Фото: Depositphotos

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