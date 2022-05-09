Путин & Гитлер: найти сходство или как “русский мир” строят нацистскими методами

Историки очень осторожны в сравнениях и проведении параллелей между двумя диктаторами и их режимами. И все же есть вещи, очевидные, а есть примеры, когда Путин во многом превосходит своих предшественников — не только Гитлера, но и Сталина. Факты ICTV пообщались с известными историками – Юрием Шаповалом, главным научным сотрудником Института политических и этнонациональных исследований имени И. Ф. Кураса НАН Украины и Тарасом Пшеничным, заместителем декана исторического факультета КНУ имени Тараса Шевченко.

Путин и Гитлер воспитали свои массы по одинаковому методу

– Что происходило в нацистской Германии? Один вождь, одна идеология, одна партия и убеждение широчайших масс (причем этого удалось достичь и россиянам), что без этого вождя все пропадет, все разрушится. У Гитлера был такой помощник, которого звали Иосиф Геббельс, отвечавший за пропаганду. Это было неординарное лицо, это был настоящий сукин сын, но профессионал высочайшего класса, такой, какими сегодня в России является тот же Соловьев или Маргарита Симоньян, организовавшая ужасную и лживую сеть по всему миру.

Геббельс однажды сказал так: “Гитлер принадлежит нам. Он сделал немецкий народ тем, чем он есть: что бы с нами случилось, если бы не он? Будем молить Господа Бога, и пусть он останется таким, какой он есть”. Напоминает вам кого-нибудь? — говорит Юрий Шаповал.

В головы вбивали примитивность

– Я общался со многими культурными, образованными, умными людьми в России, и они знаете что мне говорили? “Да, у него есть недостатки, и все это понятно, и демократию прижимают, но если бы не он, нам бы не удалось сохранить Федерацию”. То есть те же категории мышления. Они сближают эти два режима, и поэтому Путина не зря называют Путлером или Гитлером — как угодно. И еще одна очень важная вещь для русской традиции, для малограмотных людей, для малограмотного вообще в большинстве своем российского народа… Здесь опять же много схожего с нацистской Германией. Потому что упомянутый мною Геббельс и близкие ему люди изобрели такой принцип в пропаганде, который называли принципом размаха и концентрации. Сейчас вы все узнаете на примере России. Создаются определенные лозунги, определенные понятия, определенные идеологемы, которые начинают имплементироваться через СМИ в сознание населения. Последовательно, методично. И главное – они исповедовали принцип простоты. Массовое сознание открыто для простых, примитивных постулатов.

Посмотрите на современную Россию. То, что сделали в Германии (там они делали всего 12 лет), то же было сделано с 2008 года в России. С того момента начали эти идеологемы продвигать, чтобы люди воспринимали и смотрели на Путина как на божество и таким образом доверяли ему. Если вы вспомните всю ерунду вокруг биологического оружия Украины, птиц, вот этой всей белиберды… Так вот, Геббельс всегда был убежден и всегда это повторял: что чем примитивнее лозунги, тем легче им доверяет масса. И путинский режим опять же это реализовал. Поэтому здесь очень много похожего, — отмечает Юрий Шаповал.

В России вывели новый тип людей

– Писание истории России никогда не было нормальным. История в России всегда была репрессирована тем или иным способом, она всегда подчинялась политическим интересам. И то, что произошло за эту путинскую эру, за эти годы у власти, является тому лишним лишним подтверждением. А если нет правдивого представления о себе, очень легко переставить какие-то вещи местами.

Поэтому российские пропаганде удалось легко из Украины-жертвы сделать агрессора, что это якобы Украина имела какие-то там планы, хотела напасть. И я этого не могу простить своим коллегам, российским историкам, я не могу простить того, что российские ректоры, а их там более 600 человек, выступили с заявлением в поддержку Путина. Российская академия наук – это уже очевидный позор – полностью поддержала эту агрессию. И это же не толпа экзальтированных, это интеллектуальные люди, которые точно знают, что все было наоборот, но путинскому режиму этот маневр удался, и украинцы из жертвы в глазах россиян становятся агрессорами.

Сейчас смотрят

И вообще, когда я слышу эти перехваты разговоров россиян, у меня создалось впечатление, что в России вывели новый тип человека. Когда сын говорит с мамой и рассказывает, как он пытает людей, или когда с женой идет разговор, и она прямо говорит “насилуй побольше тех украинок”. Я не знаю, это новый тип людей. То, что сделали с так называемыми простыми россиянами, не поддается комментариям. Но это было сделано. Поэтому правильно говорит наша власть — все должно решаться на поле боя, потому что другие аргументы, человеческие, они не воспринимают, — говорит Юрий Шаповал.

Россия живет, чтобы показать, как не нужно жить

Если 80 лет назад во Второй мировой не было доступа к информации, чтобы немцы узнали обо всех преступлениях и пытках, совершенных их солдатами, то сегодня преступления в Буче и других городах фактически транслируются. Почему россияне до сих пор верят своему вождю? Такие вопросы точно неоднократно задавали себе украинцы.

– Эта ситуация лишь четко осветила уровень культуры и уровень интеллекта того, что называют русским народом. Да, есть Лев Толстой и Мстислав Ростропович, но есть эта страшная масса, которая идет за теми лозунгами, которые ей вставляют в мозги. Но мне кажется, это сделала вот эта пропаганда, чего нельзя простить таким мерзавцам, как Киселев, Соловьев, Кириенко…

Я вспоминаю русского философа Петра Чаадаева, которого не любят в России, потому что он говорил о России такие вещи… он говорил, что Родину нужно любить с открытыми глазами. Он говорил, что Россия живет как бы для того, чтобы показать другим народам, как не надо жить. И сейчас это находит подтверждение… Когда в ХХІ веке и с теми средствами, а Россия демонстрирует, как не следует жить.

Относительно осведомленности — у нацистского времени есть очень хороший пример. Была такая режиссер, немецкая документалистка Лене Рифенштайн. Она не была членом нацистской партии, но была лично знакома с Гитлером. Она взращивала такую нацистскую киноэстетику, снимала про съезд в Нюрнберге, про Олимпиаду в Берлине. Она уехала один раз из Берлина на Восточный фронт, приехала оттуда совершенно больная от того, что увидела, и прекратила все съемки. Она писала, что это было ужасно. Но посмотрите на путинское окружение, они ведут себя так, будто не было Бучи, будто ничего не произошло. Это настоящие военные преступники, которые заслуживают наказания, – говорит Шаповал.

Антисемитизм, свастика и бомбы в городах повторились. Повтор будет и со смертью диктатора

— Я был шокирован, если честно, когда Лавров сделал это антисемитское заявление. Здесь уже не надо никаких дополнительных аргументов, потому что антисемитизм – это одна из ключевых позиций нацистского режима. Причем Гитлер, когда писал свое завещание, он же не отрекся от того, что он делал, и один из постулатов был: “Я все правильно делал, когда уничтожал евреев”. И тут министр иностранных дел заявляет такие ужасные вещи, что заставляет вождя извиняться.

Если мы добавим ко всему этому грубость, насилие, античеловечность, невероятную жестокость в обстреле наших мирных городов, то здесь параллели совершенно очевидны. Стоит лишь вспомнить, как нацисты обстреливали не только славянскую часть Европы, но и Лондон, когда они ракетами ФАУ били по гражданским домам. Поэтому здесь параллелей, конечно, много.

Путин любит эти нацистские символы. Вы присмотритесь к форме российских военных, там абсолютные аллюзии на нацистскую форму, внешние реквизиты прослеживаются… Откуда взялись эти символы, я кого не расспрашивал из специалистов, нет ответа. Но это интересная диковинка: “русский мир” продвигают с помощью двух латинских букв. Я думаю, что какая-то разгадка этого будет, но выглядит все это мерзко и действительно очень напоминает те символы, которыми пользовался Гитлер.

Здесь будет сходство еще и в том, что Путин и закончит, как Гитлер. Никто не знает, как это произойдет, но по моему глубокому убеждению, диктатор есть диктатор. И он получит такую смерть, которую заслужил всеми паскудными и гнусными поступками, — замечает Юрий Шаповал.

“Никогда снова” против “Можем повторить”

– Мы живем в совершенно иных геополитических условиях. Тех государств, которые существовали в 40-х годах, уже нет, и совсем другой уровень ценностей заложен в основу международной политики. Нравственная составляющая международных отношений перезагрузилась очень серьезно. К выработке этой системы международных отношений приложились все: и победители во Второй мировой, да и в целом общества Западного и Восточного мира, работавшие на протяжении всего столетия, чтобы не повторилась снова мировая война.

Потому что войны красивой не бывает, потому что не бывает красивой смерти. Это всегда горе, слезы, это всегда люди без рук и ног, дети без родителей. Мир понял эту трагедию и выработал определенное отношение к этому.

Германия выработала свое отношение. Она взяла на себя определенную ответственность, выплатила немалые средства еврейскому народу за содеянное во время Холокоста. Западный мир со своей стороны помогал пострадавшим странам. А Советский Союз однажды сказал: “Мы сами”. И то, что мы видим на протяжении последних не менее 10 лет, — тогда как Украина сформировала свою позицию ко Второй мировой “Никогда снова”, — это нарративы российской пропаганды “Можем повторить”. Вот это основополагающая разница в ментальностях. “Можем повторить” звучит и от политика российского, и от человека из Бурятии, не понимающего до конца происходивших геополитических трансформаций, — говорит Тарас Пшеничный.

Путин обманул россиян, но и они дали себя обмануть

— Действительно, синдром извращенного диктатора наверняка со временем проявляется у всех диктаторов. То, что сделал Гитлер, и то что сделал Сталин — я бы здесь ставил знак равенства между ними, поскольку это были люди, которые превращали свой народ в пушечное мясо. То же самое сегодня делает и Путин со своим народом. Другой вопрос, что народ дает себя преображать.

Путин сегодня, как и положено диктаторам, обманул свой народ. Он превратил этот народ в марионетку. С другой стороны, он опять унормировал существовавшую в Советском Союзе систему страха, которая людей, шедших вопреки, перемалывала и выбрасывала. Катастрофическим, по-моему, является то, что российское общество дало себя обмануть, оно и дальше дает себя обманывать. Это действительно глубокий гуманитарный кризис, который переживает российское общество.

Да, мы прекрасно понимаем, что вы сами создали этого диктатора. Я думаю, что величина трагедии покажет себя. Естественно, они фильтруют информационное пространство. Это стандартный пример проявления тоталитарной системы, формирующей информационное пространство, и в этом пространстве воспитывается люд и массы. И когда весь мир видит величину трагедии украинского народа, российская и белорусская пропаганды работают в совершенно другом информационном поле. Это ложь, это большая ложь, в которую верят миллионы россиян, это метастаз, которому дали прорасти, — замечает Тарас Пшеничный.

Мы надолго запомним, кто враг

— Чтобы это общество переродилось, надо чтобы Россия как таковая исчезла. Должно возникнуть что-то совершенно новое. И тогда, возможно, общество начнет менять ход своих мыслей, менять свои ценности — нравственные, духовные. Диктаторы… они сегодня есть, а завтра нет, и их окружение тоже рано или поздно исчезнет, но клеймо врага, настоящего врага, который совершал зверства, в нашем случае россиян против украинцев, мы запомним. Украинское общество будет очень долго это помнить, потому что в этом случае нет серого. Здесь есть только черное и белое, — заключает историк.