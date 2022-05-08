Пока весь цивилизованный мир со скорбью, уважением к погибшим отмечает День победы над нацизмом во Второй мировой войне и предпочитает, чтобы трагедия, в которой погибли две трети человечества, больше никогда не повторилась, Россия десятилетиями превращает этот день в самовосхваления и бряцание оружием на парадах перед всем миром.

Победу над нацизмом в 45-м Россия, как преемница СССР, на десятилетие закрепила только за собой, намеренно пытаясь стереть даже малейший вклад Украины или других государств в свержение Гитлера. Факты ICTV пообщались с историком Александром Палием о реальном вкладе Украины и украинцев в победу в 1945-ом.

– Александр, насколько многочисленным было участие украинцев во Второй мировой? Действительно ли, как хвастается Кремль и пропагандисты, им удалось победить даже самостоятельно, без Украины?

– Роль Украины во Второй Мировой войне, а соответственно и победе, – колоссальная. Без Украины Германия победила бы уже осенью или зимой 41-го. Ну максимум в начале 1942-го. На фронтах Второй мировой было до 7 миллионов украинцев. Из них половина погибла, очень много раненых. Общие потери украинского населения вместе с военными и гражданскими достигали не менее 7 миллионов человек. Без 7 миллионов украинцев никакая победа на фронтах, никакая победа Советского союза и всей антигитлеровской коалиции была бы просто невозможна, война закончилась бы совсем и совсем иначе в гораздо более короткие сроки. Украина была оккупирована вся, вся территория. Несмотря на то, что Советский союз перед войной рассказывал сказочки, как он “ударом мощным на чужой территории” всех победит, на самом деле бежал далеко и очень далеко.

– Несмотря на откровенную ненависть к украинцам, советская власть наградила многих украинцев высшими наградами.

— В Советском Союзе самая высокая награда для военных – это был герой Советского Союза. И вот из украинцев было 2 тысячи героев Советского Союза, то есть такая пропорция очень весома. Ее Советский Союз не мог не допустить, потому что реально в армиях, которые сначала оборонялись, а затем наступали в 44-45 годах, очень часто случалось так, что половина всего состава, особенно рядовых и младших офицеров – это были украинцы. И вообще была стандартная ситуация, когда среди солдат и младших офицеров преобладали украинцы, а среди старших офицеров преобладали уже россияне. Среди маршалов также встречались украинцы, но вообще Сталин пытался отстранить украинцев подальше, репрессировал часто, чаще, чем россиян. Он был очень чувствителен к национальному вопросу, у него были паранойи, он ненавидел отдельные нации и их уничтожал. И украинцы были одной из этих наций.

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– В начале войны советская армия почти не проводила оборонительных сражений, нацисты буквально сразу оккупировали территории. Почему так случилось?

– В начале это был полный провал советской армии. Они этими «шапкозакидательскими» настроениями ничего не достигли. Когда встретились с сильной, достаточно сильной немецкой армией, хотя и не на 2 головы немцы были выше, а где-то на полголовы, а где-то в численности еще значительно меньше, чем советские войска. Советская армия была фактически утрачена за первые полгода, солдаты были либо убиты, либо в плену. Очень мало было людей, которые воевали с июня 41-го и до победы.

Еще один интересный момент, несмотря на то, что вся территория Украины была полностью оккупирована, Германии не удалось мобилизовать большое количество коллаборантов среди украинцев. Колаборантов у нас на такую ​​территорию было гораздо меньше, чем в России, где были только отдельные западные районы оккупированы.

Среди россиян была такая Локотская республика, такая сельская территория в западной части России, которая была оккупирована нацистами. И там коллаборантами было все население. В Украине ничего подобного не было.

– Где тогда советская армия находила силы для наступательных боев?

– Советский союз, когда наступал, проводил массовую мобилизацию, так же как сейчас в ОРДЛО, вылавливали всех поголовно, 15 или 16 лет не смотрели. Давали в руку иногда камень, иногда кирпич, чтобы когда они наступали, имитировали заброс гранатами немцев. И это была сознательная политика, чтобы извести украинское мужское население. Этих людей называли “черносвитниками”, потому что они были без формы, фактически гражданское население, их очень много набирали уже на освобожденных территориях Украины. Были созданы исключительно на территории Украины так называемые “полевые военкоматы”. Их не было больше нигде: ни в Прибалтике, ни в Беларуси, ни в России. Полевые войскоматы – это фактически забирали всех и бросали в бой. Иногда совершенно невооруженными, иногда ружье давали какое-то старинное. Мужское поколение 24-23 лет на территории Украины было практически тотально уничтожено. Было около 3% выживаемости после войны.

– По всей территории Украины война прокатилась дважды, сначала оккупация, потом освобождение от нацистов. Разрушения у нас были едва ли не самыми большими – 700 городов, 28 тысяч сел, 16 тысяч промышленных предприятий.

– Основные разрушения городов были вызваны даже немцами. Взорванный Крещатик, взорванный Днепрогэс, штурмы городов 43-44 года, основные разрушения были нанесены при освобождении от нацистов. Ибо советский союз в начале войны убегал очень быстро и никаких таких оборонительных боев не вел, то есть вел, но они не затрагивали инфраструктуру. Если вы посмотреть хронику, как немцы заезжали в Киев, он был не слишком разрушен. Затем советские диверсанты взорвали центральную часть города, Крещатик.

– В результате Второй мировой войны Украина понесла материальные потери более 45% от ущерба всего СССР. Часть промышленности и имущества эвакуировали, вернули ли хоть что-то в Украину после 45-го?

– Сколько было вывезено из Украины заводов, колоссальное количество, большинство никогда не вернулось в Украину, они так и остались на территории России, Казахстана. Конечно, за заводами ехали и специалисты, большинство специалистов все-таки вернулись назад. Но заводы, которые они строили, повернуть назад было уже очень тяжело. Фактически промышленный потенциал Украины переносился на другие территории, и там оставался. И после войны никакого возвращения не происходило в большинстве случаев.