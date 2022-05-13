Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
НовостиЗдоровьеLifestyleУкраинцы в ПольшеStop the war (NFT)Война в УкраинеВживуюВидеоПоддержать
Они заплатят за эти жизни…
Российские террористы 79 день войны
Убили Убили
226 детей
Ранили Ранили
>420 детей
Убили (данные ООН) Убили (данные ООН)
3 541 взрослых
Факты / Мир

Эрдоган выступил против принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Анастасия Гевко, редактор ленты
Эрдоган выступил против принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступает против принятия Финляндии и Швеции в НАТО. 

Об этом сообщает Daily Sabah.

– У нас нет положительного мнения по этому поводу. Скандинавские страны – это как гостевой дом для террористических организаций, – заявил Эрдоган, имея в виду членов Рабочей партии Курдистана, которые нашли убежище в скандинавских странах.

Он указал на то, что Турция может использовать свой статус члена Альянса, чтобы наложить вето на прием этих двух стран в НАТО.

Кроме того, Эрдоган заявил, что бывшие правители Турции якобы совершили ошибку, когда дали зеленый свет на членство Греции в НАТО в 1952 году.

– Мы, Турция, не хотим совершить вторую ошибку в этом вопросе, – добавил он.

Источник: Daily Sabah

Читайте
Президент и премьер Финляндии поддерживают безотлагательное представление заявки на вступление в НАТО

Сейчас смотрят

Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Присоединяйтесь к нашему каналу на YouTube!

Фото: Depositphotos

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка