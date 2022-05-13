Эрдоган выступил против принятия Финляндии и Швеции в НАТО

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что выступает против принятия Финляндии и Швеции в НАТО.
Об этом сообщает Daily Sabah.
– У нас нет положительного мнения по этому поводу. Скандинавские страны – это как гостевой дом для террористических организаций, – заявил Эрдоган, имея в виду членов Рабочей партии Курдистана, которые нашли убежище в скандинавских странах.
Он указал на то, что Турция может использовать свой статус члена Альянса, чтобы наложить вето на прием этих двух стран в НАТО.
Кроме того, Эрдоган заявил, что бывшие правители Турции якобы совершили ошибку, когда дали зеленый свет на членство Греции в НАТО в 1952 году.
– Мы, Турция, не хотим совершить вторую ошибку в этом вопросе, – добавил он.
Источник: Daily Sabah