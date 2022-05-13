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Факти / Світ

Ердоган виступив проти прийняття Фінляндії та Швеції до НАТО

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
Ердоган виступив проти прийняття Фінляндії та Швеції до НАТО

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган заявив, що виступає проти прийняття Фінляндії та Швеції до НАТО.

Про це повідомляє Daily Sabah.

– У нас немає позитивної думки щодо цього. Скандинавські країни – це як гостьовий будинок для терористичних організацій, – заявив Ердоган, маючи на увазі членів Робочої партії Курдистану, які знайшли притулок у скандинавських країнах.

Він зазначив, що Туреччина може використати свій статус члена Альянсу, щоб накласти вето на прийом цих двох країн до НАТО.

Крім того, Ердоган заявив, що колишні правителі Туреччини нібито припустилися помилки, коли дали зелене світло на членство Греції в НАТО 1952 року.

– Ми, Туреччина, не хочемо зробити другу помилку у цьому питанні, – додав він.

Джерело: Daily Sabah

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Фото: Depositphotos

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