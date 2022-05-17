Заявление Швеции о вступлении в НАТО сегодня подписала министр иностранных дел Анн Линде.

Об этом сообщает шведское издание SVT, которое вело прямую трансляцию из здания Министерства иностранных дел.

По словам Линде, теперь заявка будет подаваться вместе с заявкой Финляндии в НАТО.

— Это значимое и серьезное событие. Это шаг, который мы считаем лучшим для Швеции, – прокомментировала министр.

Сегодня, 17 мая, парламент Финляндии проведет голосование по заявке страны о вступлении в НАТО.

Комитет по иностранным делам Риксдага представит свой доклад по этому вопросу. После этого он будет обсуждаться на пленарном заседании и лишь потом будет проведено голосование.

Напомним, что 16 мая Швеция официально определилась со вступлением в НАТО.

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