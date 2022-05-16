Дания, Норвегия и Исландия пообещали, что Швеция и Финляндия получат их помощь в случае, если будут атакованы, пока проходят процесс вступления в НАТО.

Об этом сказано в совместном заявлении этих трех скандинавских стран.

– Вместе с Данией и Исландией Норвегия готова оказать помощь своим скандинавским соседям всеми необходимыми средствами, если их территория подвергнется агрессии до вступления в НАТО, – отметил премьер Норвегии Йонас Гар Стере.

Тем временем премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что проинформирует Североатлантический альянс о желании ее страны стать членом НАТО.

До этого об официальном решении по подаче заявки на членство в НАТО заявила Финляндия.

Напомним, в начале 2022 года генсек НАТО Йенс Столтенберг утверждал, что Финляндия и Швеция смогут быстро вступить в альянс в случае подачи заявки.

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