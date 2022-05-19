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Факты / Мир

Президент Хорватии призывает блокировать вступление в НАТО Швеции и Финляндии

Анастасия Гевко, редактор ленты
НАТО
Фото: Depositphotos

Президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что хочет, чтобы его страна последовала примеру Турции, пытаясь заблокировать вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Об этом он заявил в среду, 18 мая.

По данным AFP, Миланович находится в ожесточенном словесном споре с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем по ряду вопросов, в том числе о том, следует ли поддерживать заявки в НАТО, представленные Швецией и Финляндией.

Прежде чем парламент Хорватии ратифицирует членство двух скандинавских стран в НАТО, Миланович хочет внести изменения в избирательный закон соседней Боснии, которые облегчили бы боснийским хорватам избрание их представителей на руководящие должности.

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Источник: AFP
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