Президент Хорватії закликає блокувати вступ до НАТО Швеції та Фінляндії

Травень, 18 в 22:08

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що хоче, щоб його країна наслідувала приклад Туреччини, намагаючись заблокувати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Про це він заявив у середу, 18 травня.

За даними AFP, Міланович перебуває у запеклій словесній суперечці з прем’єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем з низки питань, у тому числі про те, чи слід підтримувати заявки до НАТО, подані Швецією та Фінляндією.

Перш ніж парламент Хорватії ратифікує членство двох скандинавських країн у НАТО, Міланович хоче внести зміни до виборчого закону сусідньої Боснії, які б полегшили боснійським хорватам обрання їхніх представників на керівні посади.

Зараз дивляться

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган знову заявив 18 травня, що розширення НАТО залежатиме від того, чи Фінляндія та Швеція виявлять “повагу до чутливості Туреччини щодо тероризму”.