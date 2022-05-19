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Факти / Світ

Президент Хорватії закликає блокувати вступ до НАТО Швеції та Фінляндії

Анастасія Гевко, редакторка стрічки
НАТО
Фото: Depositphotos

Президент Хорватії Зоран Міланович заявив, що хоче, щоб його країна наслідувала приклад Туреччини, намагаючись заблокувати вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Про це він заявив у середу, 18 травня.

За даними AFP, Міланович перебуває у запеклій словесній суперечці з прем’єр-міністром Хорватії Андрієм Пленковичем з низки питань, у тому числі про те, чи слід підтримувати заявки до НАТО, подані Швецією та Фінляндією.

Перш ніж парламент Хорватії ратифікує членство двох скандинавських країн у НАТО, Міланович хоче внести зміни до виборчого закону сусідньої Боснії, які б полегшили боснійським хорватам обрання їхніх представників на керівні посади.

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Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган знову заявив 18 травня, що розширення НАТО залежатиме від того, чи Фінляндія та Швеція виявлять “повагу до чутливості Туреччини щодо тероризму”.

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Джерело: AFP
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