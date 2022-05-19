Май, 19 в 13:34

Сегодня, 19 мая, правительство Великобритании вводит новые санкции против крупнейших российских авиакомпаний.

Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.

Так, Аэрофлот, крупнейшая российская авиакомпания, Уральские авиалинии и компания Россия теперь не смогут продавать свои неиспользуемые посадочные места в аэропортах Великобритании. Такая мера не позволит РФ заработать около 50 млн фунтов.

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Министр иностранных дел Лиз Трасс уверила, что пока Путин будет поддерживать войну в Украине, Великобритания будет продолжать атаковать российскую экономику.

— Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы позаботимся о том, чтобы они не могли обналичивать свои выгодные посадочные места в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину: мы не остановимся, пока Украина не победит, — решительно заявила Лиз Трасс.

Министр транспорта Грант Шеппс, в свою очередь, напомнил, что Великобритания была одной из первых стран, которая запретила вход в свои порты российских судов и самолетов. Кроме того, Великобритания запретила экспорт в РФ авиационных товаров и технологий.

В британском правительстве отмечают, что из-за санкций продажи автомобилей на внутреннем рынке России упали на 80% — отчасти из-за нехватки комплектующих. Это также снижает способность РФ производить военные автомобили.

Жизненно важный экспорт энергоносителей из России также сокращается: экспорт сырой нефти в апреле сократился на 30% и, как ожидается, упадет еще больше.

Жесткие экономические санкции тоже оказывают долгосрочное влияние на экономику РФ. Хотя Кремлю удалось стабилизировать курс рубля, страна все еще движется к самой глубокой рецессии со времен распада Советского Союза. Прогнозы показывают, что в этом году ВВП России сократится на 8,5–15%. При этом МВФ ожидает, что в 2023 году экономика сократится еще на 2,3%.