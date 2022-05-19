Британия вводит новые санкции против российских авиакомпаний
Сегодня, 19 мая, правительство Великобритании вводит новые санкции против крупнейших российских авиакомпаний.
Об этом сообщается на сайте правительства Соединенного Королевства.
Так, Аэрофлот, крупнейшая российская авиакомпания, Уральские авиалинии и компания Россия теперь не смогут продавать свои неиспользуемые посадочные места в аэропортах Великобритании. Такая мера не позволит РФ заработать около 50 млн фунтов.
Министр иностранных дел Лиз Трасс уверила, что пока Путин будет поддерживать войну в Украине, Великобритания будет продолжать атаковать российскую экономику.
— Мы уже закрыли наше воздушное пространство для российских авиакомпаний. Сегодня мы позаботимся о том, чтобы они не могли обналичивать свои выгодные посадочные места в наших аэропортах. Каждая экономическая санкция усиливает наше четкое послание Путину: мы не остановимся, пока Украина не победит, — решительно заявила Лиз Трасс.
Министр транспорта Грант Шеппс, в свою очередь, напомнил, что Великобритания была одной из первых стран, которая запретила вход в свои порты российских судов и самолетов. Кроме того, Великобритания запретила экспорт в РФ авиационных товаров и технологий.
В британском правительстве отмечают, что из-за санкций продажи автомобилей на внутреннем рынке России упали на 80% — отчасти из-за нехватки комплектующих. Это также снижает способность РФ производить военные автомобили.
Жизненно важный экспорт энергоносителей из России также сокращается: экспорт сырой нефти в апреле сократился на 30% и, как ожидается, упадет еще больше.
Жесткие экономические санкции тоже оказывают долгосрочное влияние на экономику РФ. Хотя Кремлю удалось стабилизировать курс рубля, страна все еще движется к самой глубокой рецессии со времен распада Советского Союза. Прогнозы показывают, что в этом году ВВП России сократится на 8,5–15%. При этом МВФ ожидает, что в 2023 году экономика сократится еще на 2,3%.