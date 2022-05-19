Травень, 19 в 13:34

Сьогодні, 19 травня, уряд Великої Британії запроваджує нові санкції проти найбільших російських авіакомпаній.

Про це повідомляє сайт уряду Об’єднаного Королівства.

Так, Аерофлот, найбільша російська авіакомпанія, Уральські авіалінії та компанія Росія тепер не зможуть продавати свої невикористані посадкові місця в аеропортах Великої Британії. Такий захід не дозволить РФ заробити близько 50 млн фунтів.

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Міністр закордонних справ Ліз Трасс запевнила, що поки Путін підтримуватиме війну в Україні, Велика Британія продовжуватиме атакувати російську економіку.

– Ми вже закрили наш повітряний простір для російських авіакомпаній. Сьогодні подбаємо про те, щоб вони не могли переводити в готівку свої вигідні посадкові місця в наших аеропортах. Кожна економічна санкція посилює наше чітке послання Путіну: ми не зупинимося, доки Україна не переможе, — рішуче заявила Ліз Трасс.

Міністр транспорту Грант Шеппс зі свого боку нагадав, що Велика Британія була однією з перших країн, яка заборонила вхід до своїх портів російських суден та літаків. Крім того, Велика Британія заборонила експорт до РФ авіаційних товарів та технологій.

У британському уряді зазначають, що через санкції продажі автомобілів на внутрішньому ринку Росії впали на 80% – частково через брак компонентів. Це також знижує здатність РФ виготовляти військові автомобілі.

Життєво важливий експорт енергоносіїв із Росії скорочується: експорт сирої нафти у квітні скоротився на 30% і, як очікується, впаде ще більше.

Жорсткі економічні санкції теж довгостроково впливають на економіку РФ. Хоча Кремлю вдалося стабілізувати курс рубля, країна все ще рухається найглибшою рецесією з часів розпаду Радянського Союзу. Прогнози показують, що цього року ВВП Росії скоротиться на 8,5-15%. При цьому МВФ очікує, що 2023 року економіка скоротиться ще на 2,3%.