Май, 19 в 14:12

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что расширение НАТО станет ударом по России и Путину.

Об этом Моравецкий сказал в программе Wiadomosci.

По его словам, в странах Восточной Европы должны дислоцироваться постоянные отделения НАТО.

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— Необходимо создать постоянные отделения Альянса в восточных странах. Я хотел бы четко сказать, что в случае нападения на Швецию или Финляндию в процессе их вступления в НАТО Польша придет им на помощь, — заявил глава правительства.

Он подчеркнул, что присоединение Швеции и Финляндии к Североатлантическому Альянсу станет значимым сигналом укрепления безопасности в Европе и серьезным поражением Кремля.

Глава польского правительства считает, что Россию сдержать от нападения на другие страны можно только с помощью военного потенциала и жестких санкций.

— Путин не только сумасшедший, каким его многие считают, он хорошо знает, что победить Запад — значит разделить его. Поэтому мы должны быть едины, — сказал Матеуш Моравецкий.

По его мнению, на восточных границах НАТО должны быть созданы постоянные базы союзников и Польша готова строить такие базы.

Моравецкий раскритиковал заявления президента Франции Эммануэла Макрона и других чиновников и экспертов о том, что надо позволить Владимиру Путину “сохранить лицо на международной арене”.

— Как вы можете пытаться спасти или сохранить то, что на самом деле было полностью утрачено? — сказал премьер Польши.

Ранее временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что Украина может вступить в НАТО без прохождения этапа Плана действий по членству (ПДЧ), поскольку это не является обязательной частью процесса вступления. Именно так сейчас планируют принять в Альянс Финляндию и Швецию.