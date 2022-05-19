Травень, 19 в 14:12

Прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що розширення НАТО стане ударом по Росії та Путіну.

Про це Моравецький сказав у програмі Wiadomosci.

За його словами, у країнах Східної Європи мають дислокуватись постійні відділення НАТО.

Зараз дивляться

– Потрібно створити постійні відділення Альянсу у східних країнах. Я хотів би чітко сказати, що у разі нападу на Швецію чи Фінляндію у процесі їхнього вступу до НАТО Польща прийде їм на допомогу, – заявив голова уряду.

Він наголосив, що приєднання Швеції та Фінляндії до Північноатлантичного Альянсу стане сильним сигналом зміцнення безпеки в Європі та серйозною поразкою Кремля.

Очільник польського уряду вважає, що Росію утримати від нападу на інші країни можна лише за допомогою воєнного потенціалу та жорстких санкцій.

– Путін не тільки божевільний, яким його багато хто вважає, він добре знає, що перемогти Захід – означає розділити його. Тому ми повинні бути єдині, – сказав Матеуш Моравецький.

На його думку, на східних кордонах НАТО мають бути створені постійні бази союзників, і Польща готова будувати такі бази.

Моравецкий розкритикував заяви президента Франції Еммануеля Макрона та інших чиновників та експертів про те, що треба дозволити Володимиру Путіну “зберегти обличчя на міжнародній арені”.

– Як ви можете намагатися врятувати чи зберегти те, що насправді було вже втрачено? – сказав прем’єр Польщі.

Раніше тимчасова повірена у справах США в Україні Крістіна Квін заявила, що Україна може вступити до НАТО без проходження етапу Плану дій щодо членства (ПДЧ), оскільки це не є обов’язковою частиною процесу вступу. Саме так зараз планують прийняти до Альянсу Фінляндію та Швецію.